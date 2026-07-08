«Арсенал» готовит неожиданный трансфер: лондонцы подпишут голкипера, не игравшего целый год

Лондонский «Арсенал» готовит неожиданный ход на трансферном рынке. «Канониры» близки к подписанию контракта с бывшим голкипером «Лидс Юнайтед» Илланом Мелье. Ожидается, что 26-летний французский вратарь присоединится к «Эмирейтс» на правах свободного агента. Микель Артета выбрал этого опытного игрока для усиления вратарской линии команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным The Athletic, руководство «Арсенала» завершило переговоры с Мелье, и в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Клубные функционеры оценивают этот трансфер как инвестицию с «низким риском, но высокой отдачей». Став свободным агентом после истечения контракта с «Лидс Юнайтед», голкипер успел накопить солидный опыт, проведя 215 матчей за семь сезонов в Западном Йоркшире.

Трансфер Мелье имеет стратегическое значение для «Арсенала». Он станет опытным дублером для основного вратаря Давида Райи и Кепы Аррисабалаги. Однако особенность этого перехода заключается в том, что французский страж ворот долгое время не участвовал в официальных матчах. В последний раз он выходил на поле в составе «Лидс Юнайтед» в марте 2025 года в игре против «Суонси Сити» (2:2).

Спортивная форма и доверие тренеров

Из-за снижения качества игры в Чемпионшипе в сезоне 2024/25 Иллан Мелье потерял место в основном составе под руководством тренера Даниэля Фарке. В результате он провел более года на скамейке запасных или вне заявки. Несмотря на это, тренер вратарей «Арсенала» Иньяки Канья уверен, что игрок впишется в современную футбольную систему клуба.

Умение Мелье играть ногами и мастерство в начале атак высоко ценились еще во времена Марсельо Бьелсы. Именно эти качества играют важную роль в тактических схемах Микеля Артеты. По информации Goal.com, тренерский штаб лондонского клуба считает, что физическую форму футболиста можно быстро восстановить.

Шанс для молодых талантов

Приход Мелье повлияет и на судьбу другого молодого вратаря клуба — Томми Сетфорда. 20-летний член сборной Англии У-21 привлек внимание специалистов, сохранив ворота «сухими» в двух матчах за основную команду. Однако для его прогресса необходима постоянная игровая практика.

Руководство «Арсенала» планирует отдать Сетфорда в аренду, сохранив Мелье в качестве третьего номера или опции для кубковых матчей. Это позволит молодому голкиперу набраться опыта в низших лигах и вернуться готовым к борьбе за место в основном составе «канониров».

Этот трансфер является частью стратегии лондонского клуба по увеличению глубины состава. Помимо изменений во вратарской линии, «Арсенал» рассматривает несколько кандидатур для усиления защиты. Это послужит обеспечению стабильности команды на фоне ожидаемых уходов игроков.