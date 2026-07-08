Порядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменится

·0·Узбекистан
Порядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменится

В Узбекистане обновляется порядок возврата транспортных средств, помещенных на штрафстоянку. Теперь разрешение на выдачу автомобиля будет оформляться исключительно в электронном виде через QR-код.

В соответствии с постановлением правительства № 358, вступившим в силу 6 июля, с 1 августа 2026 года процесс выдачи разрешения на вывоз транспортного средства со штрафстоянки будет полностью оцифрован. Согласно новому порядку, разрешение будет подтверждаться QR-кодом через информационную систему «Jarima maydonchasi» («Штрафстоянка») органом, рассматривающим административное дело, и направляться в электронном виде.

В рамках постановления Министерство внутренних дел совместно с Налоговым комитетом и Министерством цифровых технологий интегрирует данную информационную систему с государственными информационными платформами. Благодаря этому данные об автомобилях, находящихся на штрафстоянках, взысканных за них платежах и обслуживающих организациях будут автоматически передаваться в налоговую систему.

Согласно новым правилам, к юридическим лицам, не ведущим учет задержанных транспортных средств через электронную систему или не вносящим данные об оказанных услугах, будет применяться штраф в размере 20 БРВ. В случае повторного нарушения в течение года договор на управление штрафстоянкой может быть расторгнут.

Также законодательством предусмотрена ответственность за выдачу транспортного средства без устранения причин его задержания или за его незаконное использование.

В постановлении предусмотрено еще одно важное нововведение. Налоговый комитет и Центральный банк внедрят возможность осуществления платежей на рынках и автостоянках через единый QR-код.

По мнению экспертов, эти изменения послужат снижению человеческого фактора, упрощению документооборота и дальнейшему повышению прозрачности деятельности штрафстоянок.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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