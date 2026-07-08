Египетский футболист заявил, что результаты ЧМ-2026 были предопределены

·125·Спорт
Египетский футболист заявил, что результаты ЧМ-2026 были предопределены

В футбольном мире разгорелся громкий скандал: нападающий сборной Египта Мостафа Зико открыто заявил, что результаты чемпионата мира 2026 года были заранее предопределены в пользу Лионелья Месси и сборной Аргентины. Это заявление прозвучало после драматичного поражения Египта от действующих чемпионов мира в 1/8 финала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По ходу матча сборная Египта была очень близка к тому, чтобы сотворить настоящую сенсацию. За 11 минут до конца встречи «фараоны» вели в счете 2:0. Голы Яссера Ибрагима и Мостафы Зико выводили африканцев в четвертьфинал. Более того, в первом тайме египетский голкипер Мостафа Шобейр сумел отразить пенальти в исполнении Лионелья Месси.

Судейский скандал и спорные голы

Однако в последние минуты встречи ситуация резко изменилась. Кристиан Ромеро сократил отставание, а на 83-й минуте Лионель Месси восстановил равновесие. В компенсированное арбитром время Энцо Фернандес забил победный гол. Именно в этом эпизоде египетские футболисты требовали проверки системы VAR, утверждая, что Алексис Мак Аллистер нарушил правила против Мохаммеда Салаха, но судья Франсуа Летексье проигнорировал это требование.

В интервью после матча Мостафа Зико не скрывал своего гнева по поводу судейства. Как сообщает Goal.com, нападающий выразил сомнение в честности турнира. «Судья был абсолютно несправедлив. Несправедливость была очевидна. Мы проделали отличную работу в начале игры, но преимущества 2:0 над Аргентиной оказалось недостаточно для победы. Очевидно, что результаты этого турнира были предопределены», — подчеркнул Зико.

Реакция тренера и фактор Месси

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан поддержал мнение своего подопечного, хотя и был более осторожен в своих высказываниях. По его словам, судьи пытались защитить главных звезд турнира. Как сообщает BBC, тренер подчеркнул, что на результат повлияли факторы как на поле, так и за его пределами.

«Мы играли лучше действующих чемпионов во всех компонентах. Возможно, они хотели сохранить чемпиона мира в турнире, чтобы Месси продолжил борьбу. Я пытался объяснить это дипломатично, но факт остается фактом: с нами поступили несправедливо», — сказал Хоссам Хассан на послематчевой пресс-конференции.

Эта ситуация вызвала широкие дискуссии по всему миру. Хотя многие эксперты высоко оценили игру Египта и их стремление к победе, они отмечают, что опыт выхода из сложных ситуаций у таких грандов, как Аргентина, сыграл решающую роль. Тем не менее, обвинения Зико могут стать серьезным сигналом для ФИФА и судейского комитета.

ФутболАргентинаЕгипетЛионель МессиЧМ-2026
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Официально: Альваро Арбелоа назначен главным тренером клуба Английской Премьер-лиги «Фулхэм»Официально: Альваро Арбелоа назначен главным тренером клуба Английской Премьер-лиги «Фулхэм»Сегодня, 14:58Сможет ли Микель Артета побить рекорд Арсена Венгера в Арсенале: прогноз бывшей звездыСможет ли Микель Артета побить рекорд Арсена Венгера в Арсенале: прогноз бывшей звездыСегодня, 14:54Сборную Египта встретили как героев, несмотря на поражениеСборную Египта встретили как героев, несмотря на поражениеСегодня, 14:38Лионель Скалони не смог сдержать слез: Аргентина одержала драматическую победу над ЕгиптомЛионель Скалони не смог сдержать слез: Аргентина одержала драматическую победу над ЕгиптомСегодня, 14:10«Арсенал» готовит неожиданный трансфер: лондонцы подпишут голкипера, не игравшего целый год«Арсенал» готовит неожиданный трансфер: лондонцы подпишут голкипера, не игравшего целый годСегодня, 13:39Реванш между Килианом Мбаппе и Лионельем Месси: звезда Франции нацелен на трон ЧМ-2026Реванш между Килианом Мбаппе и Лионельем Месси: звезда Франции нацелен на трон ЧМ-2026Сегодня, 12:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану