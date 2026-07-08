Египетский футболист заявил, что результаты ЧМ-2026 были предопределены

В футбольном мире разгорелся громкий скандал: нападающий сборной Египта Мостафа Зико открыто заявил, что результаты чемпионата мира 2026 года были заранее предопределены в пользу Лионелья Месси и сборной Аргентины. Это заявление прозвучало после драматичного поражения Египта от действующих чемпионов мира в 1/8 финала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По ходу матча сборная Египта была очень близка к тому, чтобы сотворить настоящую сенсацию. За 11 минут до конца встречи «фараоны» вели в счете 2:0. Голы Яссера Ибрагима и Мостафы Зико выводили африканцев в четвертьфинал. Более того, в первом тайме египетский голкипер Мостафа Шобейр сумел отразить пенальти в исполнении Лионелья Месси.

Судейский скандал и спорные голы

Однако в последние минуты встречи ситуация резко изменилась. Кристиан Ромеро сократил отставание, а на 83-й минуте Лионель Месси восстановил равновесие. В компенсированное арбитром время Энцо Фернандес забил победный гол. Именно в этом эпизоде египетские футболисты требовали проверки системы VAR, утверждая, что Алексис Мак Аллистер нарушил правила против Мохаммеда Салаха, но судья Франсуа Летексье проигнорировал это требование.

В интервью после матча Мостафа Зико не скрывал своего гнева по поводу судейства. Как сообщает Goal.com, нападающий выразил сомнение в честности турнира. «Судья был абсолютно несправедлив. Несправедливость была очевидна. Мы проделали отличную работу в начале игры, но преимущества 2:0 над Аргентиной оказалось недостаточно для победы. Очевидно, что результаты этого турнира были предопределены», — подчеркнул Зико.

Реакция тренера и фактор Месси

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан поддержал мнение своего подопечного, хотя и был более осторожен в своих высказываниях. По его словам, судьи пытались защитить главных звезд турнира. Как сообщает BBC, тренер подчеркнул, что на результат повлияли факторы как на поле, так и за его пределами.

«Мы играли лучше действующих чемпионов во всех компонентах. Возможно, они хотели сохранить чемпиона мира в турнире, чтобы Месси продолжил борьбу. Я пытался объяснить это дипломатично, но факт остается фактом: с нами поступили несправедливо», — сказал Хоссам Хассан на послематчевой пресс-конференции.

Эта ситуация вызвала широкие дискуссии по всему миру. Хотя многие эксперты высоко оценили игру Египта и их стремление к победе, они отмечают, что опыт выхода из сложных ситуаций у таких грандов, как Аргентина, сыграл решающую роль. Тем не менее, обвинения Зико могут стать серьезным сигналом для ФИФА и судейского комитета.