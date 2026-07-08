В аэропорту Бишкека приостановлены рейсы из-за чрезвычайного происшествия

Работа международного аэропорта в Бишкеке была временно приостановлена из-за инцидента с пассажирским самолетом. По предварительным данным, у воздушного судна модели McDonnell Douglas во время разбега при взлете сломалось заднее шасси.

Пилотам удалось удержать ситуацию под контролем. Однако после инцидента из-за разлива авиакеросина на взлетно-посадочной полосе пассажиры были экстренно эвакуированы.

Людей вывели из самолета по надувным трапам, на место происшествия прибыли экстренные службы. Сообщается, что некоторые пассажиры получили травмы.

Вследствие случившегося работа аэропорта была временно ограничена, десятки рейсов задержаны или отменены.