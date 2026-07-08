Мать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съесть

·0·Мир
Мать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съесть

Ужасающий инцидент в австралийском городе Вайонг потряс общественность. 32-летняя женщина подозревается в убийстве своего 4-летнего сына. Согласно данным следствия, она также проявила признаки каннибализма (поедания представителей своего вида) по отношению к ребенку.

Правоохранительные органы сообщили, что тело мальчика было найдено в доме, где он проживал, спустя несколько дней после его смерти. Следователи, прибывшие на место происшествия, начали масштабное расследование для установления деталей преступления.

В ходе предварительного следствия полиция предъявила женщине обвинение в убийстве. Также в материалах дела отмечается, что она могла совершить действия, связанные с попыткой каннибализма в отношении ребенка. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные экспертизы и следственные действия.

Трагедия глубоко потрясла местных жителей. После случившегося соседи и горожане организовали стихийный мемориал, возложив цветы и игрушки в память о погибшем мальчике. Те, кто знал его близко, вспоминают малыша как доброго и жизнерадостного ребенка, называя его «маленьким ангелом».

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Charos
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