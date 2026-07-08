В Париже подросток открыл «таможенный пост»: люди были вынуждены платить по 2 евро

В Париже внимание общественности привлек странный инцидент с участием 14-летнего подростка. Подросток, известный под прозвищем «Таможенник Хамза», организовал своеобразный «таможенный пост» вокруг канала Сен-Мартен и, как сообщается, требовал по 2 евро с проходящих мимо граждан.

Тех, кто отказывался платить, ждало «наказание» — подросток обливал их из водяного пистолета. По данным местных СМИ, его также подозревают в попытках столкнуть людей в канал, незаконном проникновении в жилище и кражах.

Согласно сообщениям, Хамзу с 27 июня задерживали уже несколько раз. Однако он не выразил раскаяния, а, напротив, иронично заметил, что «в тюрьме был кондиционер».

Этот инцидент вновь вынес на повестку дня во Франции темы подростковой преступности, воспитания, безопасности и миграции.