В США нашли двоих детей, живших среди трупов животных

В американском городе Филадельфия в ходе рейда правоохранительных органов был выявлен шокирующий случай. Сотрудники ФБР обнаружили двоих детей, проживавших в одном из домов в северо-восточной части города в крайне антисанитарных условиях.

Согласно предварительным данным, во время обыска внутри дома были найдены трупы нескольких кошек и как минимум одной собаки. Источники сообщают, что дети могли находиться в этих тяжелых условиях в течение длительного времени.

Правоохранительные органы начали расследование по данному факту. Специалисты изучают все обстоятельства, связанные с условиями проживания детей, состоянием их здоровья и уходом за ними.

Дети были доставлены в безопасное место, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На данный момент официальные ведомства не предоставили подробной информации, следственные действия продолжаются.