Зеленский назвал фактор, который решит исход войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исход продолжающейся войны с Россией во многом будет зависеть от превосходства в воздухе.

В интервью изданию Финанкиал Тимес он подчеркнул, что ситуация на фронте изменилась, и конфликт перешел на «новый этап». В то же время стало известно об осложнении ситуации после взрывов в городе Вишневое Киевской области.

Зеленский: основная борьба идет в воздухе

По мнению украинского лидера, на нынешнем этапе конкуренция в воздухе приобретает большее значение, чем контроль над территориями на земле.

«У кого больше территории — это имеет меньшее значение. Мы вышли в воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — сказал Зеленский.

Он отметил, что линия фронта остается относительно статичной, и в ситуации, когда противник не может свободно действовать на море, ключевым фактором остается воздух.

«Конфликт перешел на новый этап»

Зеленский заявил, что характер боевых действий существенно изменился.

Президент Украины оценил эти изменения как новый этап войны. По его словам, будущие результаты будут все больше зависеть от эффективности дронов, ракетных ударов и противовоздушной обороны.

Ситуация в Вишневом оценена как тяжелая

Зеленский также сделал заявление в своем Телеграм-канале о ситуации в городе Вишневое под Киевом.

По его словам, после российских атак подтвердилась угроза вторичных взрывов.

«В Вишневом под Киевом ситуация тяжелая из-за вторичной детонации», — сообщил украинский лидер.

Потребовались спасательные работы и расследование

Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко почти каждые полчаса докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров.

Украинский лидер также подчеркнул, что Служба безопасности и разведка должны детально выяснить, что произошло в Вишневом.

Спорное заявление бывшего депутата

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов на территории завода «Визар» в Вишневом.

Он утверждает, что там могли храниться танковые снаряды с обедненным ураном. Эта информация не была подтверждена независимыми источниками.

Мосийчук также заявил, что после этого инцидента Михаил Федоров должен быть освобожден от должности министра обороны.

Зеленский же указывает, что основное внимание сосредоточено на борьбе в воздухе: именно превосходство в небе может стать решающим фактором на следующем этапе войны.