В Карши взорвался газовый баллон Nexia-2: один человек погиб

Вблизи города Карши Кашкадарьинской области в результате взрыва газового баллона с метаном в автомобиле Nexia-2 погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 8 июля около 07:32 на 128-м километре автомобильной дороги А-380 Карши–Бухара, проходящей по территории Мубарекского района.

Согласно предварительной информации, во время движения автомобиля Nexia-2 под управлением 54-летнего водителя в сторону Бухары, установленный в машине газовый баллон с метаном внезапно взорвался. В результате один из пассажиров скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших с травмами были доставлены в больницу.

По официальным данным, несмотря на взрыв, возгорания автомобиля не произошло. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, что от сильного удара газовый баллон отлетел на десятки метров от машины, а сам автомобиль получил серьезные повреждения.

В настоящее время правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка.