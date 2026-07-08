Сборную Египта встретили как героев, несмотря на поражение

·56·Спорт
Сборную Египта встретили как героев, несмотря на поражение

Сборная Египта, обидно уступившая команде Аргентины на пороге четвертьфинала чемпионата мира, была встречена в своем расположении с неожиданными почестями. Несмотря на вылет из турнира, капитан команды Мохаммед Салах и его товарищи были встречены аплодисментами сотен болельщиков в отеле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

До 79-й минуты матча на стадионе в Атланте египтяне вели со счетом 2:0 у действующих чемпионов мира и были очень близки к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в четвертьфинал. Однако неожиданный поворот в концовке игры разрушил мечты «фараонов». Голы, забитые Кристианом Ромеро, Лионелем Месси и Энцо Фернандесом, принесли Аргентине волевую победу.

По сообщению издания Goal.com, футболисты, пребывавшие в подавленном состоянии после поражения, были удивлены, увидев по возвращении в отель огромную толпу, собравшуюся, чтобы поддержать их. Игроки во главе с Мохаммедом Салахом остановились и долго аплодировали в знак благодарности преданным фанатам, которые поддерживали их до конца.

Хоссам Хассан и судейский скандал

После матча главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказал резкие суждения о судействе. Тренер выразил недовольство решениями системы VAR, подчеркнув, что чистый гол его команды был отменен. В частности, серьезное влияние на исход игры оказал тот факт, что гол, забитый Мостафой Зико, не был засчитан из-за якобы имевшего место нарушения правил.

«Мы не увидели справедливости на поле. Пенальти, который должны были назначить в нашу пользу, даже не проверялся через VAR, а наш второй гол был отменен по непонятной причине. Было отчетливо видно, как Алексис Мак Аллистер тянул нашего игрока за футболку, но судьи проигнорировали это. Жизнь сама по себе несправедлива, но почему нет справедливости в спорте?» — выразил свое недовольство Хассан.

Это поражение стало большой потерей для египетского футбола, так как команда была в шаге от того, чтобы показать лучший результат в своей истории. По ходу турнира Мохаммед Салах сумел забить один гол в ворота Новой Зеландии и стал ключевой фигурой в атакующей игре своей команды в матче против Аргентины.

Теперь многих интересует будущее 32-летней звезды. Учитывая, что во время чемпионата мира 2030 года Мохаммеду Салаху будет 38 лет, усиливаются предположения, что это может быть последний крупный мундиаль в его карьере. Пока нападающий «Ливерпуля» не делал официальных заявлений о своем будущем в сборной.

Мохаммед СалахЕгипетАргентинаЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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