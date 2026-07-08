Лионель Скалони не смог сдержать слез: Аргентина одержала драматическую победу над Египтом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций после невероятной победы над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира. После окончания матча специалист, давая интервью телеканалу ТйК Спортс, прослезился и, не сумев закончить беседу, покинул поле. Эта победа стала одним из самых тяжелых и драматичных моментов на турнире для действующих чемпионов мира. Об этом сообщает Goal.com.

За 11 минут до конца основного времени матча Аргентина проигрывала со счетом 0:2. В то время как многие ожидали сенсации, Кристиан Ромеро сократил отставание. Спустя четыре минуты Лионель Месси восстановил равновесие, а на 93-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол, выведя «Альбиселесте» в четвертьфинал. Как пишет издание Goal.com, такой резкий поворот событий оказался слишком эмоциональным даже для опытного тренера.

«Я очень эмоциональный человек»

Вытирая слезы в прямом эфире, Скалони позже объяснил свое поведение: «Я плакал, потому что я очень эмоциональный человек. Но одно остается фактом — эта команда никогда не подведет народ Аргентины. Я страдал, как и каждый болельщик, но в этом и заключается работа тренера — проживать такие моменты сердцем».

Интересно, что за эту черту характера тренера часто подшучивают внутри команды. По словам Скалони, футболисты знают о его склонности к эмоциям и в шутку называют его «плаксой». Однако за этими слезами стояла не только тренерская ответственность, но и воля команды, которая сумела спастись от поражения.

В этом историческом матче не только тренер, но и капитан команды Лионель Месси не смог скрыть своих чувств. Месси стал первым футболистом, забивавшим в шести плей-офф матчах чемпионата мира подряд. В конце встречи он также праздновал победу со слезами на глазах. Говоря о своем капитане, Скалони отметил, что видеть, с какой страстью Месси играет на данном этапе своей карьеры, — это нечто невероятное.

Благодаря этой победе сборная Аргентины прервала традицию, согласно которой действующие чемпионы вылетали в 1/8 финала, начиная с 1986 года. Теперь в четвертьфинале команда встретится со сборной Швейцарии. Болельщики и эксперты ожидают, что эта волевая победа станет главным поворотным моментом для Аргентины на пути к защите чемпионского титула.