В Китае после наводнения сотни змей расползлись по деревням

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая сильные дожди и тайфун «Майсак» привели к наводнениям, которые вызвали неожиданную проблему. В результате стихийного бедствия с ферм по разведению змей сбежало около 900 особей, которые распространились по нескольким близлежащим деревням.

Местные власти сообщили, что, хотя большинство змей неядовиты, не исключается вероятность того, что среди них могут быть дикие и ядовитые виды. В связи с этим жителей призвали к осторожности.

В настоящее время в районе продолжаются работы специальных служб по отлову змей и их перемещению в безопасное место. Специалисты рекомендуют сельским жителям проявлять бдительность при передвижении в высокой траве, кустарниках и на затопленных территориях.

Это происшествие широко обсуждается в социальных сетях, где многие пользователи отмечают, что стихийные бедствия могут приводить к неожиданным и опасным последствиям.