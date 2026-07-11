Случай, поразивший врачей: в России беременная женщина выжила после падения с 7-го этажа

·40·Мир
Случай, поразивший врачей: в России беременная женщина выжила после падения с 7-го этажа

Во Владивостоке 30-недельная беременная женщина выпала из окна седьмого этажа. Несмотря на это, она осталась жива, и у нее не было обнаружено переломов костей.

28-летняя женщина не могла уснуть ночью. В это время она решила помыть окна. Стоя на подоконнике, она попыталась дотянуться до края рамы и неожиданно сорвалась вниз.

Она упала на землю на спину. Соседи, услышав крик, немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи были поражены состоянием женщины. Несмотря на падение с седьмого этажа, она могла самостоятельно передвигаться.

Проведенные в больнице обследования показали наличие множественных ушибов и ссадин. Однако переломов зафиксировано не было.

Самое главное, беременность продолжается. Сейчас женщина восстанавливается под наблюдением врачей и передвигается самостоятельно.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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