В Джизаке продолжаются рейды по выявлению транспортных средств должников

В целях повышения эффективности взыскания задолженностей по исполнительным документам сотрудниками Бюро принудительного исполнения совместно с УБДД УВД области были проведены очередные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и розыск транспортных средств, принадлежащих должникам.

Рейды были организованы на центральных улицах города Джизака и проводились специальными рабочими группами с использованием современных информационных систем и технических средств.

В ходе проведенных мероприятий было выявлено 37 транспортных средств, находящихся в розыске. Кроме того, 21 должник добровольно погасил через электронные платежные системы более 30 миллионов сумов задолженности по 93 исполнительным документам.

16 транспортных средств, задолженность по которым не была устранена своевременно, в установленном порядке были помещены на штрафную площадку для временного хранения.

Подобные рейдовые мероприятия будут регулярно проводиться на территории области.