В Германии найдена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны

В парке Йоханнес-Гисбертс-Парк в Кёльне была обнаружена крупная авиабомба времен Второй мировой войны. 500-килограммовый снаряд был найден во время специальных поисковых работ, проводившихся в последние дни.

Специалисты ранее проверили 150 подозрительных участков на территории. Затем большинство из них были признаны безопасными, и список сократился до 14 точек. Авиабомба находилась в одной из них.

Из-за находки вокруг места обнаружения была установлена 500-метровая зона безопасности. В результате около 4300 человек были временно эвакуированы.

Детская больница, расположенная рядом с парком Йоханнес-Гисбертс-Парк, также была эвакуирована. 43 пациента, проходивших лечение в больнице, были переведены в другие медицинские учреждения.

Эвакуация также затронула работу детского сада, бассейна «Лентпарк» и ботанического сада.

На время обезвреживания бомбы в Кёльне был перекрыт ряд улиц. Движение по дорогам, ведущим к мосту, также было ограничено. Кроме того, временно приостановлена работа одной трамвайной линии и трех автобусных маршрутов.