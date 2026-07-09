В Китае после наводнения деревни заполонили змеи

В нескольких деревнях Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая появились змеи. Сообщается, что причиной инцидента стали наводнения, вызванные тайфуном «Майсак».

По имеющимся данным, с местной фермы по разведению змей сбежало около 900 особей. Утверждается, что большая часть из них не ядовита, однако среди них могут оказаться и дикие опасные виды.

Местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность, не пытаться ловить змей самостоятельно и в подобных случаях сообщать в ответственные службы.

В настоящее время спасатели и специалисты проводят работы по отлову змей, распространившихся по территории деревень.