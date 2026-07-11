Самые дорогие города мира: на каком месте Ташкент в Центральной Азии?

·38·Мир
Самые дорогие города мира: на каком месте Ташкент в Центральной Азии?

Известный портал Нумбео опубликовал очередной глобальный рейтинг самых дорогих городов мира для проживания. В этот список, включивший 549 крупнейших городов планеты, вошла и столица Узбекистана — город Ташкент. Zamin.уз изучил детали рейтинга и сравнил стоимость жизни в нашей столице с другими странами.

Ташкент в мировом и азиатском рейтинге

Согласно результатам рейтинга, город Ташкент занял 488-е место среди 549 городов. Набрав 31,2 балла, наша столица расположилась на 74-й строчке среди городов азиатского континента.

Какова ситуация в Центральной Азии?

В регионе Центральной Азии по стоимости жизни лидируют города Казахстана. Ташкент же занял третье место в регионе со следующими показателями:

Города региона

Место в регионе

Набранные баллы

Алматы (Казахстан)

1-е место

40,1 балла

Астана (Казахстан)

2-е место

34,5 балла

Ташкент (Узбекистан)

3-е место

31,2 балла

Душанбе (Таджикистан)

4-е место

29,9 балла

Бишкек (Кыргызстан)

5-е место

29,7 балла

Самые дорогие и самые дешевые города мира

Согласно рейтингу, самые дорогие регионы планеты расположены в Европе и Карибском бассейне, тогда как наиболее доступные по цене города приходятся на азиатский континент.

  • Самые дорогие города: города Швейцарии Цюрих (123,4 балла) и Базель (111,9 балла), а также столица Каймановых островов Джорджтаун признаны самыми дорогими местами для жизни в мире.

  • Самые дешевые города: более десяти городов Индии с показателями от 17,3 до 18,8 балла отмечены как самые дешевые города мира.

Как рассчитывается рейтинг?

Критерий сравнения: при составлении индекса за основу была взята стоимость жизни в городе Нью-Йорк (США), которому присвоено 100 баллов. Каждый балл выше этого значения означает, что стоимость жизни на один процент дороже, чем в Нью-Йорке, а балл ниже — соответственно, дешевле.

Например, стоимость жизни в Цюрихе на 23,4 процента дороже, чем в Нью-Йорке. А в Ташкенте стоимость жизни на 68,6 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.

При формировании данного авторитетного индекса эксперты учитывали следующие основные факторы:

  • Стоимость аренды жилья;

  • Стоимость продуктов питания;

  • Цены в ресторанах;

  • Покупательная способность населения.

ТошкентЎзбекистонҚозоғистонНью-ЙоркЦюрих
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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