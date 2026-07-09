Грузовой самолет, вылетевший из Шарджи, исчез с радаров

В Пакистане грузовой самолет Boeing 737-400, принадлежащий авиакомпании К2 Аирвайс, исчез с экранов радаров во время полета. В связи с инцидентом началась масштабная поисково-спасательная операция.

Сообщается, что самолет направлялся из города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) в пакистанский город Карачи. Однако воздушное судно потеряло связь с диспетчерами, когда пролетало над Аравийским морем, примерно в 250 километрах к западу от Карачи.

На борту находились пять членов экипажа. По данным Управления гражданской авиации Пакистана, радары зафиксировали резкое снижение высоты самолета и его отклонение от заданного курса.

Согласно предварительным данным, за несколько минут до потери связи пилот сообщил диспетчерам о неисправности в навигационной системе.

В настоящее время в Аравийском море ведутся масштабные поиски самолета. В операции задействованы корабли ВМС Пакистана, самолет радиолокационного обнаружения, а также коммерческое судно под названием «Лахор». Судьба самолета и причины инцидента пока остаются неизвестными.