Макрон написал после победы Франции: Марокко также удостоилось особого признания

·61·Спорт
Макрон написал после победы Франции: Марокко также удостоилось особого признания

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную сборную после победы над Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.

Франция вышла в полуфинал, однако в своем обращении Макрон отметил не только успех «синих», но и достойную игру сборной Марокко.

Франция в полуфинале

Сборная Франции обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026.

После этого результата уверенность вокруг национальной команды в стране еще больше возросла. Французы добрались до решающей стадии турнира и продолжают борьбу за чемпионский титул.

Макрон: «Горжусь нашими «синими»»

Эммануэль Макрон поздравил сборную Франции в социальной сети Кс.

«Горжусь нашими «синими»», — написал президент Франции.

Это краткое обращение показывает, что выход команды в полуфинал был воспринят во Франции как большое событие.

Марокко также удостоилось похвалы

В своем поздравлении Макрон не оставил без внимания и сборную Марокко.

«Особые аплодисменты Марокко — они были достойным и сильным соперником как сегодня вечером, так и четыре года назад», — сказал он.

Эти слова означают, что игра между Францией и Марокко запомнилась не только результатом, но и духом спортивного уважения и соперничества.

«В духе чести и братства»

В своем обращении президент Франции оценил выход в полуфинал как событие, прошедшее «в духе чести и братства».

«Франция в полуфинале — в духе чести и братства!» — написал Макрон.

Эта фраза еще больше усилила политическое и спортивное символическое значение игры.

Кто станет следующим соперником Франции?

В полуфинале Франция выйдет на поле против победителя пары между сборными Испании и Бельгии.

Оба потенциальных соперника обладают составами высокого уровня. Поэтому Францию впереди ждет еще одно серьезное испытание.

Еще один шаг на пути к чемпионству

Победа над Марокко еще раз показала, что цели Франции на ЧМ-2026 серьезны.

Теперь главный вопрос для «синих» заключается в следующем: удастся ли сохранить такую же уверенность и стабильность в полуфинале?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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