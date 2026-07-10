Авиационная революция: Аирбус и МТУ начинают работу над водородным электрическим двигателем

Авиационная промышленность делает огромный шаг к экологической чистоте. Один из крупнейших в мире производителей самолетов, компания Аирбус, в сотрудничестве с немецким предприятием МТУ Аеро Энгинес приступила к созданию электрического двигателя, работающего полностью на водородном топливе. Этот проект оценивается как завершение эпохи керосина и начало эры «зеленой» авиации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно соглашению между двумя гигантами, для разработки силовых установок нового поколения будет создано специальное совместное предприятие. По данным иксбт.ком, данный проект является логическим продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного на Парижском авиасалоне в 2025 году. Официальный запуск нового предприятия запланирован на 2027 год, в настоящее время ожидаются завершение процессов правового регулирования и получение разрешений в Европе.

Водородная технология и экологический приоритет

Принцип работы нового двигателя кардинально отличается от традиционных двигателей внутреннего сгорания. Система основана на элементах водородного топлива, в которых топливо не сжигается. Вместо этого в результате химической реакции между водородом и кислородом вырабатывается электрическая энергия. В этом процессе в атмосферу вместо вредного углекислого газа (КО2) или оксида азота выделяется только обычный водяной пар.

В рамках сотрудничества задачи четко распределены: Аирбус будет отвечать за технологию коммерческих самолетов и системы хранения жидкого водорода. МТУ Аеро Энгинес берет на себя проектирование самого двигателя, создание топливных элементов, сертификацию и последующее техническое обслуживание. Эта цепочка охватывает полный цикл проекта — от чертежей до серийного производства.

Программа ЗЭРОе и планы на будущее

Эта инициатива является частью масштабной программы Аирбус ЗЭРОе. Компания ставит целью к 2035 году поднять в воздух первый в мире коммерческий пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов, то есть абсолютно не загрязняющий воздух. Новый водородный двигатель послужит ключевым технологическим фундаментом для достижения этой цели.

Проект не ограничивается только созданием двигателя. Аирбус и МТУ намерены сформировать целую экосистему для водородной авиации. Это включает в себя:

Разработку стандартов безопасности и нормативной базы;

Создание инфраструктуры для хранения жидкого водорода и заправки самолетов;

Внедрение новых процессов сертификации в соответствии с международными авиационными требованиями.