Шохруххон и Умидахон порадовали поклонников новым дуэтом (видео)

Долгожданный новый дуэт певцов Шохруххона и Умидахон под названием «Xatlar» был официально представлен сегодня в 19:00 на платформе YouTube. Премьера была встречена поклонниками с большим интересом.

Несмотря на то, что с момента выхода песни прошло совсем немного времени, она успела привлечь внимание тысяч слушателей. Композиция активно распространяется в социальных сетях, а под видеоклипом фанаты оставляют искренние и теплые комментарии, высоко оценивая дуэт.

Многие слушатели особо отмечают гармонию голосов Шохруххона и Умидахон, а также трогательный текст и мелодию песни. Некоторые поклонники подчеркивают, что этот дуэт станет одной из самых красивых премьер года.

Сообщается, что автором текста и музыки к песне «Xatlar» является сам Шохруххон. Новое творческое произведение за короткое время нашло отклик в сердцах слушателей и широко обсуждается среди меломанов.