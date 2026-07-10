30-й страной, которую посетила Зебо Рахимова, стало Монако!

Блогер Зебо Рахимова рассказала в социальных сетях о своем очередном путешествии. По ее словам, Монако стало 30-й страной, которую она посетила.

Рахимова сообщила, что в поездке ее сопровождает коллега Умид. Она также опубликовала на своей странице различные кадры из Монако, в том числе видео с отдыха на пляже.

Рассказывая о путешествии, блогер отметила, что члены ее семьи в настоящее время также отдыхают за границей. По ее словам, близкие проводят отпуск на Бали.

«Я отдыхаю в Монако, а мои домашние прекрасно проводят время на Бали, Альхамдулиллях», — сказала она.

Эта публикация Зебо Рахимовой вызвала интерес среди ее подписчиков. Некоторые из них поздравили блогера с новым пунктом назначения в ее путешествиях.