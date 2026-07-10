Суд приговорил к пожизненному заключению врача, убившего 15 пациентов

В Германии врач, обвиняемый в причастности к смерти 15 пациентов, по решению суда был приговорен к пожизненному заключению. Согласно материалам следствия, он вводил пациентам смесь различных лекарственных препаратов без их согласия, что приводило к летальному исходу.

Берлинский суд признал 41-летнего врача виновным в умышленном убийстве 12 женщин и 3 мужчин в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. В соответствии с законодательством Германии, полная личность подсудимого не разглашается.

Сторона обвинения заявила, что врач приходил к пациентам на дом и вводил им опасные для жизни препараты без их ведома. Экспертизы подтвердили, что именно эти вещества стали причиной смерти жертв.

Возраст погибших варьировался от 25 до 94 лет. В суде было отмечено, что, хотя все они страдали от тяжелых заболеваний, никто из них не находился при смерти.

В материалах дела также указано, что в некоторых случаях врач пытался поджечь дома пациентов, чтобы скрыть следы преступления. В частности, в июле 2024 года он подозревался в причастности к смерти 75-летнего мужчины и 76-летней женщины в течение одного дня.

Врач, долгое время хранивший молчание во время судебного процесса, позже признал некоторые обвинения. По его словам, он верил, что «избавляет пациентов от страданий». При этом он попросил прощения у близких пострадавших за содеянное.

Правоохранительные органы не исключают, что он может быть причастен и к другим случаям смерти. В настоящее время продолжается расследование еще 76 эпизодов. Если эти подозрения подтвердятся, данное дело может стать одним из крупнейших случаев серийных убийств в истории Германии.

Согласно решению суда, врач будет отбывать пожизненное заключение. Ему также пожизненно запрещено заниматься медицинской деятельностью.