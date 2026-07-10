В Греции загорелся истребитель F-16 (видео)

Истребитель F-16К Фигхтинг Falcon, принадлежащий Военно-воздушным силам Греции, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Закинф из-за технической неисправности и возгорания во время полета. Об этом сообщает издание Кути Пандорас.

Согласно полученным данным, в процессе посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего был охвачен пламенем. К счастью, пилоту удалось сохранить контроль над ситуацией и своевременно покинуть борт. В результате инцидента он не пострадал.

Отмечается, что в момент происшествия военный самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет над морем.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время военное руководство Греции начало официальное расследование причин случившегося.