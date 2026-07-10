Новый лидер в гонке квантовых компьютеров: Оратомик привлекла 300 миллионов долларов инвестиций

Стартап Оратомик, работающий в сфере технологий квантовых вычислений, привлек 300 миллионов долларов в рамках своего первого крупного раунда инвестиций. Эти средства будут направлены на создание первого практически значимого квантового компьютера до конца десятилетия. Это событие вызвало большой резонанс в технологическом мире, поскольку предлагаемый компанией подход обещает решение существующих проблем с гораздо меньшими ресурсами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Раунд инвестиций возглавили такие авторитетные фонды, как АРЧ Вентуре Партнерс, Спарк Капитал и Хосла Вентурес. В проекте также приняли участие крупные инвесторы, включая Безос Экспедитионс Джеффа Безоса, Индекс Вентурес и Генерал Каталйст. По данным издания TechCrunch, компания Оратомик, основанная физиками из Калтеч, использует технологию лазерных «оптических пинцетов» для управления квантовыми битами (кубитами).

Революционный подход к исправлению ошибок

Основная проблема квантовых компьютеров — их чрезвычайная чувствительность к внешним шумам. Это приводит к возникновению ошибок в вычислениях. Исследователи Оратомик открыли новый метод исправления ошибок, который позволяет построить стабильную систему с гораздо меньшим количеством кубитов, чем предполагалось ранее.

Генеральный директор компании Долев Блувштейн отмечает, что до этого научного открытия команда считала квантовые компьютеры делом далекого будущего. Только после появления возможности исправлять ошибки с помощью меньшего числа кубитов было решено коммерциализировать проект. Это открытие ускорит переход квантовых технологий из стен лабораторий в практику.

Меньше кубитов, больше эффективности

В то время как сегодня многие компании работают над системами с миллионами кубитов, Оратомик стремится создать полнофункциональный компьютер с использованием всего от 10 000 до 20 000 кубитов. По словам Блувштейна, они уже протестировали все основные компоненты в малом масштабе. Это показывает, что проект не только дешевле, но и проще с точки зрения реализации.

В отличие от своих конкурентов, Оратомик не планирует продавать промежуточные прототипы (НИСК — шумные квантовые системы). Компания фокусируется непосредственно на конечном и совершенном продукте. Такой подход ставит ее в один ряд с такими гигантами, как PsiQuantum, оцениваемыми в 7 миллиардов долларов, однако технология Оратомик отличается гораздо большей экономичностью.

Ожидается, что запуск полнофункциональных квантовых компьютеров произведет революцию в следующих областях:

Биотехнологии и создание новых лекарственных препаратов;

Моделирование сложных химических процессов;

Оптимизация логистических и транспортных систем;

Ускорение алгоритмов искусственного интеллекта (AI);

Криптография и безопасность данных.

В настоящее время на рынке квантовых технологий наблюдается активность инвесторов. Если стартапы, такие как Инфлектион и Куантаниум, вышли на биржу, то акции компаний, таких как Rigetti и IonQ, значительно выросли в цене за последние 18 месяцев. Инвестиции в размере 300 миллионов долларов, полученные Оратомик, являются еще одним доказательством высокого доверия к этой сфере.