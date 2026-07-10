Руди Гарсия рассказал о плане против Испании: Бельгия выйдет на поле без страха

·97·Спорт
Руди Гарсия рассказал о плане против Испании: Бельгия выйдет на поле без страха

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал о настрое своей команды перед матчем четвертьфинала ЧМ-2026 против Испании.

Специалист признал, что соперник является фаворитом, но подчеркнул, что Бельгия не выйдет на эту игру со страхом или излишним давлением.

«Мы должны верить в свои силы»

По словам Руди Гарсии, самый важный аспект для Бельгии в матче против Испании — это вера в свою игру.

«Мы хотим показать свою лучшую игру в матче против Испании. Прежде всего, мы должны верить в свои силы», — сказал он.

По его мнению, именно это является главной задачей команды.

Испания — фаворит, но Бельгия не собирается отступать

Гарсия признал силу сборной Испании. Он напомнил, что соперник является победителем последнего чемпионата Европы и обладает составом высокого уровня.

«Конечно, сборная Испании считается фаворитом. Они выиграли последний чемпионат Европы, уровень команды очень высок», — подчеркнул тренер.

Тем не менее, наставник бельгийцев заявил, что его команда не выйдет на поле только для того, чтобы защищаться или бояться соперника.

«У нас нет страха или психологического давления»

Руди Гарсия сказал, что сборная Бельгии хорошо знает силу Испании, но также верит в свои возможности.

«У нас нет никакого страха или психологического давления. Мы хорошо знаем силу соперника, но у нас есть и свои сильные стороны», — сказал он.

По словам тренера, Бельгия стремится максимально использовать именно эти сильные стороны.

Главная цель — остановить Испанию

Гарсия открыто заявил о намерении оказать достойное сопротивление Испании и, если представится возможность, выбить соперника из турнира.

«Мы полны решимости оказать достойное сопротивление Испании и, по возможности, выбить их из турнира», — сказал наставник бельгийцев.

Он подчеркнул, что команда хочет продолжить свой путь и не намерена останавливаться.

Когда начнется четвертьфинал?

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии начнется 10 июля в 23:59 по ташкентскому времени.

Победитель этого противостояния получит путевку в полуфинал. Испания выйдет на поле в качестве фаворита, но после слов Гарсии становится ясно, что Бельгия рассматривает эту игру не как простое испытание, а как большую возможность.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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