В Украине в 3000-летней могиле найдены останки обнимающейся пары

В Украине археологи исследовали 3000-летнее захоронение, относящееся к бронзовому веку. В месте погребения, найденном в районе села Петриков на западе Украины, были обнаружены мужчина и женщина, лежащие в объятиях друг друга.

Согласно имеющимся данным, могила принадлежит высоцкой культуре. Эта культура дает важные сведения об обычаях и погребальных обрядах населения, проживавшего на этой территории в эпоху бронзы.

Исследователи, основываясь на положении останков, предполагают, что женщина могла быть еще жива в момент погребения. Поскольку естественное положение двух тел в объятиях не кажется случайным.

В то же время ученые отмечают, что этот вывод не является окончательно доказанным. Некоторые предполагают, что женщина могла сама пожелать быть похороненной вместе со своим супругом.

Древняя могила оценивается как интересная находка для понимания отношения людей бронзового века к семье, верности и обрядам.