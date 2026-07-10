В Украине в 3000-летней могиле найдены останки обнимающейся пары

·67·Мир
В Украине в 3000-летней могиле найдены останки обнимающейся пары

В Украине археологи исследовали 3000-летнее захоронение, относящееся к бронзовому веку. В месте погребения, найденном в районе села Петриков на западе Украины, были обнаружены мужчина и женщина, лежащие в объятиях друг друга.

Согласно имеющимся данным, могила принадлежит высоцкой культуре. Эта культура дает важные сведения об обычаях и погребальных обрядах населения, проживавшего на этой территории в эпоху бронзы.

Исследователи, основываясь на положении останков, предполагают, что женщина могла быть еще жива в момент погребения. Поскольку естественное положение двух тел в объятиях не кажется случайным.

Bir-birini quchoqlab turgan ikki inson skeleti va ularning chizilgan tasviri.

В то же время ученые отмечают, что этот вывод не является окончательно доказанным. Некоторые предполагают, что женщина могла сама пожелать быть похороненной вместе со своим супругом.

Древняя могила оценивается как интересная находка для понимания отношения людей бронзового века к семье, верности и обрядам.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

На Гаити самолет совершил вынужденную посадку на водуНа Гаити самолет совершил вынужденную посадку на водуСегодня, 19:36Суд приговорил к пожизненному заключению врача, убившего 15 пациентовСуд приговорил к пожизненному заключению врача, убившего 15 пациентовСегодня, 18:39В США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходомВ США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходомСегодня, 17:03Китай достиг исторического успеха: удалось успешно посадить запущенную ракетуКитай достиг исторического успеха: удалось успешно посадить запущенную ракетуСегодня, 16:45В Греции загорелся истребитель F-16 (видео)В Греции загорелся истребитель F-16 (видео)Сегодня, 15:26Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)Сегодня, 14:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью