На Гаити самолет совершил вынужденную посадку на воду

На Гаити небольшой пассажирский самолет совершил вынужденную посадку на морскую поверхность из-за чрезвычайной ситуации. Самое главное, что пилот и двое пассажиров, находившиеся на борту, остались живы.

Сообщается, что инцидент произошел 8 июля недалеко от пляжа Ибо. Двухмоторный самолет Кессна 402Б, следовавший из города Кап-Аитьен в Порт-о-Пренс, по неизвестным причинам был вынужден совершить посадку на воду.

На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, видно, как самолет погружается в воду, а пассажиры самостоятельно добираются вплавь до берега. За короткое время воздушное судно почти полностью ушло под воду.

После случившегося пилот и двое пассажиров смогли добраться до ближайшего пляжа. Прибывшие на место происшествия спасатели и медицинские работники провели их осмотр.

По предварительным данным, все находившиеся на борту люди выжили. Им была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время продолжается расследование для выяснения причин, приведших к вынужденной посадке самолета на воду.