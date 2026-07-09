Впервые робот покорил вершину высотой 6 тысяч метров

·62·Мир
Впервые робот покорил вершину высотой 6 тысяч метров

В Эквадоре гуманоидный робот по имени Пемба впервые в истории успешно поднялся на вершину высотой более 6 тысяч метров над уровнем моря, установив новый рекорд.

При поддержке людей робот покорил вершину вулкана Чимборасо, одну из самых высоких точек страны. Специалисты отмечают, что этот маршрут считается серьезным испытанием даже для многих опытных альпинистов из-за сложного рельефа и большой высоты.

Успешно преодолев трудный путь и достигнув вершины, Пемба по-своему отпраздновал победу, исполнив танец. Видеозапись этого момента широко разошлась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей.

Авторы проекта сейчас работают над дальнейшим совершенствованием робота. Их следующая цель — покорение Эвереста, высочайшей вершины мира, с помощью Пемба.

На горной вершине альпинист стоит рядом с манекеном в специальной одежде.
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Charos
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