Украина приблизилась к испытаниям ракеты: в заявлении упомянута и Москва...

Главный конструктор украинской компании Фире Поинт Денис Стиллерман сообщил о приближении важного этапа в разработке баллистической ракеты страны.

По словам представителя компании-производителя ракеты «Фламинго», для начала летных испытаний остался только один этап — испытание двигателя.

Заявлено об одном шаге до летных испытаний

Стиллерман в интервью изданию Лига.нет рассказал о процессе подготовки украинской баллистической ракеты.

Он отметил, что на текущем этапе основная задача заключается в проведении испытания двигателя.

«Мы только испытаем двигатель — и начнем летные испытания», — сказал он.

Будет проверено выполнение ракетой алгоритмических команд

Главный конструктор подчеркнул, что на следующем этапе будет отслеживаться работа системы управления ракетой, ее устойчивость в полете и выполнение алгоритмических инструкций.

По словам Стиллермана, как только будет подтверждено, что ракета управляется и движется согласно заданным алгоритмам, начнется следующий этап.

Заявление о территории России привлекло внимание

В ходе интервью представитель Фире Поинт также высказался о возможности проведения испытаний на территории России.

«Осенью мы испытаем свои ракеты в России», — заявил Стиллерман.

По его словам, в качестве первого направления была упомянута Москва. Также в качестве потенциальных целей были названы защищенные военные предприятия.

Фире Поинт и проект «Фламинго»

Компания Фире Поинт упоминается как разработчик украинской ракеты «Фламинго».

Это заявление представителей компании может еще больше усилить дискуссии вокруг ракетной программы Украины. Особенно учитывая, что речь идет о баллистической ракете, летных испытаниях и территории России, эта тема привлекает большое внимание с военно-политической точки зрения.

Осенние месяцы могут стать решающим этапом

На данный момент основная информация о проекте опирается на заявления представителя компании.

Однако, если озвученные Стиллерманом сроки будут соблюдены, осенние месяцы могут стать одним из важнейших этапов для ракетной программы Украины. Не исключено, что это повлияет на военный баланс в войне и расчеты внутренней безопасности России.