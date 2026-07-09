Украина приблизилась к испытаниям ракеты: в заявлении упомянута и Москва...

·60·Мир
Украина приблизилась к испытаниям ракеты: в заявлении упомянута и Москва...

Главный конструктор украинской компании Фире Поинт Денис Стиллерман сообщил о приближении важного этапа в разработке баллистической ракеты страны.

По словам представителя компании-производителя ракеты «Фламинго», для начала летных испытаний остался только один этап — испытание двигателя.

Заявлено об одном шаге до летных испытаний

Стиллерман в интервью изданию Лига.нет рассказал о процессе подготовки украинской баллистической ракеты.

Он отметил, что на текущем этапе основная задача заключается в проведении испытания двигателя.

«Мы только испытаем двигатель — и начнем летные испытания», — сказал он.

Будет проверено выполнение ракетой алгоритмических команд

Главный конструктор подчеркнул, что на следующем этапе будет отслеживаться работа системы управления ракетой, ее устойчивость в полете и выполнение алгоритмических инструкций.

По словам Стиллермана, как только будет подтверждено, что ракета управляется и движется согласно заданным алгоритмам, начнется следующий этап.

Заявление о территории России привлекло внимание

В ходе интервью представитель Фире Поинт также высказался о возможности проведения испытаний на территории России.

«Осенью мы испытаем свои ракеты в России», — заявил Стиллерман.

По его словам, в качестве первого направления была упомянута Москва. Также в качестве потенциальных целей были названы защищенные военные предприятия.

Фире Поинт и проект «Фламинго»

Компания Фире Поинт упоминается как разработчик украинской ракеты «Фламинго».

Это заявление представителей компании может еще больше усилить дискуссии вокруг ракетной программы Украины. Особенно учитывая, что речь идет о баллистической ракете, летных испытаниях и территории России, эта тема привлекает большое внимание с военно-политической точки зрения.

Осенние месяцы могут стать решающим этапом

На данный момент основная информация о проекте опирается на заявления представителя компании.

Однако, если озвученные Стиллерманом сроки будут соблюдены, осенние месяцы могут стать одним из важнейших этапов для ракетной программы Украины. Не исключено, что это повлияет на военный баланс в войне и расчеты внутренней безопасности России.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трагедия в городе, где производится 20% мировой обувиТрагедия в городе, где производится 20% мировой обувиВчера, 22:22Мирные предложения отвергнуты: Путин готовится к новому наступлениюМирные предложения отвергнуты: Путин готовится к новому наступлениюВчера, 21:35Имя Мухаммад снова стало самым популярным в АнглииИмя Мухаммад снова стало самым популярным в АнглииВчера, 20:32Эрдоган сделал необычный подарок после саммита: европейские лидеры столкнулись с трудностями при его храненииЭрдоган сделал необычный подарок после саммита: европейские лидеры столкнулись с трудностями при его храненииВчера, 18:36Мужчина улетел с 12-го этажа вместе с диваном: ужасы торнадо в КитаеМужчина улетел с 12-го этажа вместе с диваном: ужасы торнадо в КитаеВчера, 18:35Дело об убийстве индийской студентки в Бухаре открыто и в ИндииДело об убийстве индийской студентки в Бухаре открыто и в ИндииВчера, 18:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу