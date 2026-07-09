В Китае ягненок, притворяющийся мертвым, стал звездой интернета!

Видео с ягненком из Китая быстро распространилось в социальных сетях. Причина в том, что как только к нему приближаются люди, он падает на землю и замирает.

На первый взгляд может показаться, что ягненок потерял сознание или болен. Однако, по словам владельца, это его способ защиты при ощущении опасности.

Когда ягненка впервые привезли на рынок, покупатели ему не доверяли. Считая его нездоровым, они отказывались от покупки.

После того как видео стало популярным, интерес к нему возрос. Некоторые выразили готовность заплатить за ягненка 130 тысяч юаней, что составляет около 18 тысяч долларов.

Несмотря на такие предложения, владелец заявил, что не собирается его продавать. Теперь этот ягненок известен в социальных сетях как «актер», притворяющийся мертвым.