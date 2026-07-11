500-килограммовая американская бомба вызвала серьезную тревогу в Германии

·45·Мир
500-килограммовая американская бомба вызвала серьезную тревогу в Германии

Обнаружение авиационной бомбы времен Второй мировой войны в немецком городе Кёльн стало причиной проведения масштабной операции по обеспечению безопасности. Из-за находки была полностью эвакуирована детская больница, а тысячи жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. Об этом сообщает издание ВДР.

Сообщается, что 500-килограммовая американская авиабомба была обнаружена утром 10 июля недалеко от парка Йоханнес-Гисбертс в районе Кёльн-Ниппес. Бомба была найдена во время плановых проверок, проводившихся перед началом работ по благоустройству парка. Опасная находка была немедленно передана в соответствующие службы, после чего вокруг территории были приняты экстренные меры безопасности.

Во второй половине дня полиция и спасательные службы начали широкомасштабную эвакуацию. Специалисты около 15:15 провели спецоперацию и успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.

В целях обеспечения безопасности 60 пациентов детской больницы, расположенной на улице Амстердам-штрассе, включая недоношенных детей, их родителей, а также медицинский персонал, были временно переведены в другое медицинское учреждение. В то же время вокруг места обнаружения бомбы была установлена 500-метровая опасная зона, из которой было эвакуировано около 4300 местных жителей.

Zanglagan yirik aviabomba yuk mashinasi kuzovida tasmalar bilan bog‘langan.

Во время операции по обезвреживанию также были временно перекрыты ряд важных городских дорог. В частности, было ограничено движение транспорта по таким основным улицам, как Иннере-Каналштрассе, Амстердам-штрассе и Штаммхаймер-штрассе, а также через мост Зообрюкке (мост Зоопарка). Это привело к возникновению крупных транспортных заторов в различных районах Кёльна.

По имеющимся данным, из-за эвакуации временно приостановило свою работу отделение неотложной медицинской помощи детской больницы. Все пациенты из соображений безопасности были размещены в городской больнице Хольвайде. По словам властей, после успешного завершения операции планировалось, что на следующий день пациенты вернутся в свою больницу.

Несмотря на то, что со дня окончания Второй мировой войны прошло почти восемьдесят лет, в различных регионах Германии до сих пор часто встречаются неразорвавшиеся авиационные бомбы того периода. По этой причине проведение специальных проверок перед началом строительных и благоустроительных работ является в стране обязательной практикой безопасности.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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