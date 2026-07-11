500-килограммовая американская бомба вызвала серьезную тревогу в Германии

Обнаружение авиационной бомбы времен Второй мировой войны в немецком городе Кёльн стало причиной проведения масштабной операции по обеспечению безопасности. Из-за находки была полностью эвакуирована детская больница, а тысячи жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. Об этом сообщает издание ВДР.

Сообщается, что 500-килограммовая американская авиабомба была обнаружена утром 10 июля недалеко от парка Йоханнес-Гисбертс в районе Кёльн-Ниппес. Бомба была найдена во время плановых проверок, проводившихся перед началом работ по благоустройству парка. Опасная находка была немедленно передана в соответствующие службы, после чего вокруг территории были приняты экстренные меры безопасности.

Во второй половине дня полиция и спасательные службы начали широкомасштабную эвакуацию. Специалисты около 15:15 провели спецоперацию и успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.

В целях обеспечения безопасности 60 пациентов детской больницы, расположенной на улице Амстердам-штрассе, включая недоношенных детей, их родителей, а также медицинский персонал, были временно переведены в другое медицинское учреждение. В то же время вокруг места обнаружения бомбы была установлена 500-метровая опасная зона, из которой было эвакуировано около 4300 местных жителей.

Во время операции по обезвреживанию также были временно перекрыты ряд важных городских дорог. В частности, было ограничено движение транспорта по таким основным улицам, как Иннере-Каналштрассе, Амстердам-штрассе и Штаммхаймер-штрассе, а также через мост Зообрюкке (мост Зоопарка). Это привело к возникновению крупных транспортных заторов в различных районах Кёльна.

По имеющимся данным, из-за эвакуации временно приостановило свою работу отделение неотложной медицинской помощи детской больницы. Все пациенты из соображений безопасности были размещены в городской больнице Хольвайде. По словам властей, после успешного завершения операции планировалось, что на следующий день пациенты вернутся в свою больницу.

Несмотря на то, что со дня окончания Второй мировой войны прошло почти восемьдесят лет, в различных регионах Германии до сих пор часто встречаются неразорвавшиеся авиационные бомбы того периода. По этой причине проведение специальных проверок перед началом строительных и благоустроительных работ является в стране обязательной практикой безопасности.