В Москве прошла свадьба роботов, которую обсуждают все

В Москве впервые прошла символическая свадебная церемония между гуманоидными роботами. Необычное мероприятие состоялось 9 июля в библиотеке имени Пушкина и привлекло внимание как любителей технологий, так и широкой общественности.

В качестве «жениха» в церемонии принял участие робот Роберт, выполняющий функции офисного сотрудника и блогера, а в качестве «невесты» — робот-балерина Матильда. Ранее они были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2026).

Ведущая торжества Мария Пантюхина объявила это событие первой свадебной церемонией с участием гуманоидных роботов. Она отметила, что Роберта и Матильду, помимо современных технологий, объединяют общие ценности, такие как стремление к развитию, получению знаний и сотрудничеству.

Во время церемонии роботы дали друг другу символическую клятву верности. Роберт пообещал быть для Матильды надежным спутником при любых «алгоритмических» условиях, а Матильда пообещала вдохновлять его на новые идеи и открытия.

После этого робот-собака по кличке Догматик, представленный как их «домашний питомец», принес обручальные кольца, и «молодожены» обменялись ими. В завершение церемонии ведущая объявила, что системы успешно синхронизированы, и на основании согласия обеих сторон официально провозгласила Роберта и Матильду «роботами-супругами».

По словам представителей компании ИТ-Империал, реализовавшей проект, подобные мероприятия служат для популяризации возможностей гуманоидной робототехники, а также демонстрируют, как роботы могут помогать людям в различных сферах в будущем.

Они считают, что в эпоху расширения процессов автоматизации люди смогут уделять больше времени творчеству, культуре и новым идеям. Подчеркивается, что робототехника играет важную роль на этом пути.