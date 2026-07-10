Во Львове из-за мобилизационных мероприятий произошел массовый конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). В инциденте, произошедшем в Сыховском районе, участвовало около 200 человек, и ситуация быстро вышла из-под контроля. Zamin.uz представляет подробности происшествия и резкую реакцию высшего руководства Украины.

С чего начался конфликт?

Согласно версии, представленной Львовским областным территориальным центром комплектования, события развивались следующим образом:

Военные начали проверку документов у жителя Львова 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, после чего задержали его и доставили в здание ТЦК.

Затем прохожие заметили группу ТЦК, начали вмешиваться в работу военных, а еще несколько человек заблокировали проезд служебного автомобиля центра.

Словесная перепалка быстро переросла в столкновение, и агрессивно настроенная толпа под крики «Позор!» повредила служебный автомобиль военных и перевернула его.

Как пишут местные издания, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции лишь наблюдали за конфликтом со стороны и не препятствовали опрокидыванию машины. В результате столкновений двое военных получили травмы.

Извинения на камеру и задержанный дезертир

После инцидента в интернете распространились видео, на которых участники беспорядков (среди которых были и подростки) извиняются перед военными на камеру и вынуждены скандировать «Слава ТЦК!». Представители Вооруженных сил Украины назвали это результатом «воспитательной беседы», проведенной с участниками.

На данный момент возбуждено два уголовных дела по фактам препятствования деятельности ВСУ и применения насилия. Один из активных участников беспорядков — 23-летний Олег Гаврилов — был задержан. По версии следствия, он распылил газовый баллончик в полицейского и ударил его. В суде выяснилось, что Гаврилов на самом деле является рядовым солдатом, который в феврале этого года самовольно оставил свою воинскую часть (дезертировал).

Реакция властей: что сказали Зеленский и Буданов?

Данные массовые беспорядки вызвали резкие заявления высшего руководства страны:

Владимир Зеленский (президент Украины): «Это очень плохая ситуация, очень плохое отношение к людям в военной форме. Такого быть не должно».

Кирилл Буданов (руководитель Офиса президента): «Если вы сегодня рвете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто защитит вас завтра от армии врага, которая будет бить вас так же и рвать вашу одежду».

Министерство обороны Украины, в свою очередь, подчеркнуло, что от этой ситуации выигрывает только российская пропаганда (поскольку видео широко распространились в российских СМИ), и признало, что методы мобилизации «требуют совершенствования».

Глубокий кризис системы мобилизации

Этот взрыв во Львове стал продуктом усталости и недовольства, накопившихся среди населения на фоне затянувшихся боевых действий. Граждане Украины уже давно жалуются на методы сотрудников ТЦК, которые на улицах незаконно задерживают мужчин и насильно заталкивают их в микроавтобусы.

Данные украинского омбудсмена показывают, что ситуация приобрела системный характер: