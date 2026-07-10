Археологи обнаружили неожиданное помещение под дворцом римского императора

На территории знаменитой виллы Адриана, расположенной в итальянском городе Тиволи, археологи совершили еще одно важное открытие. В ходе раскопок под дворцом одного из легендарных римских императоров было обнаружено скрытое подземное сооружение. Специалисты полагают, что эта находка может быть самым древним сооружением из всех известных на территории комплекса. Об этом сообщил Университет Пабло де Олавиде (УПО) в испанской Севилье.

Выяснилось, что этот огромный дворец был резиденцией знаменитого императора Адриана, правившего Римской империей в 117–138 годах нашей эры. Адриан занял особое место в истории благодаря знаменитому Адрианову валу, построенному на севере Британии, а также своим путешествиям по всей Римской империи. Сегодня его вилла включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает тысячи туристов и ученых.

Предполагается, что подземное сооружение, обнаруженное археологами, относится к эпохе Римской республики (509–27 годы до нашей эры), что значительно древнее времен Адриана. Таким образом, это строение существовало за несколько столетий до возведения императорского дворца.

По мнению экспертов, подземные помещения могли служить складами или силосами для хранения зерна. Позже здание перестали использовать, и его внутреннее пространство было частично заполнено остатками древних строительных материалов и керамическими изделиями.

Руководитель проекта, археолог Рафаэль Идальго, отметил, что тот факт, что сооружение не было полностью засыпано землей, стал для ученых неожиданностью. В ходе раскопок были сделаны еще более интересные находки.

Из подземных помещений были извлечены многочисленные фрагменты керамики, а также архитектурные терракотовые украшения, которые когда-то декорировали крыши близлежащих зданий. На некоторых украшениях изображены головы собак, на других — головы быков; они сохранили ценные сведения о древнеримской архитектуре.

Ученые заявляют, что найденные материалы имеют важное значение для определения периода постройки этой древней виллы и продолжительности ее использования. Это поможет значительно обогатить знания об историческом комплексе, существовавшем до дворца Адриана.

Еще один примечательный аспект заключается в том, что куполообразная крыша подземного сооружения сохранилась практически в идеальном состоянии. Археологи отмечают, что в подобных конструкциях своды обычно со временем обрушиваются. Однако в этот раз даже следы деревянной опалубки, которую древние римляне использовали при заливке бетона, были отчетливо видны.

Специалисты говорят, что это открытие может заполнить важные пробелы в истории Рима. Дело в том, что при строительстве своего дворца Адриан приказал снести большую часть предыдущих зданий, поэтому информации о них сохранилось крайне мало.