В Баку водитель оставил пассажиров в автобусе и ушел курить

В столице Азербайджана Баку необычное поведение водителя автобуса вызвало широкие обсуждения в социальных сетях.

Сообщается, что один из пассажиров автобуса №13 по ошибке нажал кнопку «Стоп». После этого водитель остановил автобус на остановке, заблокировал двери и, оставив всех пассажиров внутри, вышел на улицу покурить.

Данная ситуация вызвала недовольство и споры внутри автобуса.

По факту инцидента было проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что водитель грубо нарушил свои должностные обязанности. В результате было объявлено о применении к нему соответствующих дисциплинарных мер.