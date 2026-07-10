В Баку водитель оставил пассажиров в автобусе и ушел курить

·64·Мир
В Баку водитель оставил пассажиров в автобусе и ушел курить

В столице Азербайджана Баку необычное поведение водителя автобуса вызвало широкие обсуждения в социальных сетях.

Сообщается, что один из пассажиров автобуса №13 по ошибке нажал кнопку «Стоп». После этого водитель остановил автобус на остановке, заблокировал двери и, оставив всех пассажиров внутри, вышел на улицу покурить.

Данная ситуация вызвала недовольство и споры внутри автобуса.

По факту инцидента было проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что водитель грубо нарушил свои должностные обязанности. В результате было объявлено о применении к нему соответствующих дисциплинарных мер.

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