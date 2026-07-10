Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена смелость женщины-туристки. Сообщается, что инцидент произошел в Аргентине.

На кадрах видно, как неизвестные пытаются вырвать телефон у женщины и скрыться. Однако она не растерялась и оказала активное сопротивление грабителям. Ее решительные и смелые действия удивили окружающих.

Это видео за короткое время вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей. Многие восхищаются мужеством женщины, отмечая, что она сохранила хладнокровие и действовала бесстрашно в критической ситуации.