Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)
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В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена смелость женщины-туристки. Сообщается, что инцидент произошел в Аргентине.
На кадрах видно, как неизвестные пытаются вырвать телефон у женщины и скрыться. Однако она не растерялась и оказала активное сопротивление грабителям. Ее решительные и смелые действия удивили окружающих.
Это видео за короткое время вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей. Многие восхищаются мужеством женщины, отмечая, что она сохранила хладнокровие и действовала бесстрашно в критической ситуации.
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