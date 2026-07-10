Является ли Гарри Кейн лучшим в истории Англии? Стэн Коллимор высказался о «синдроме недавнего времени»

Вопрос о том, заслуживает ли капитан сборной Англии Гарри Кейн статуса величайшего футболиста (ГОАТ) в истории своей страны, вызывает жаркие споры в футбольном сообществе. Несмотря на то что Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной, многие эксперты не спешат признавать его безоговорочным лидером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший нападающий Стэн Коллимор в интервью изданию Goal.com прокомментировал эти дискуссии. По его мнению, при оценке представителей нынешнего поколения наблюдается «синдром недавнего времени» (рекенкй биас) — склонность придавать чрезмерное значение событиям недавнего прошлого. Хотя Коллимор включает Кейна в число легенд английского футбола, он считает, что ставить его выше таких великих игроков, как Бобби Мур или Бобби Чарльтон, пока преждевременно.

Разница между историческими результатами и современным футболом

Гарри Кейн на данный момент забил 85 голов за сборную и близок к тому, чтобы побить рекорд Питера Шилтона по количеству матчей (125). Однако Коллимор привел в пример результаты звезд прошлого, в частности Джимми Гривза. Гривз забил 44 гола в 57 матчах, и не стоит забывать, что в те времена не было Лиги наций или такого количества отборочных матчей.

«Мы можем поставить Кейна в один ряд с такими великими форвардами, как Гари Линекер, Нэт Лофтхаус, Джимми Гривз и Джефф Херст. Но их не обязательно сравнивать между собой, нужно просто ценить вклад каждого в свою эпоху», — говорит Коллимор. По его словам, если футболист не находится на уровне Лионелья Месси, Диего Марадоны или Пеле, называть его безоговорочно величайшим всегда будет субъективно.

Значение победы на чемпионате мира

В прошлом сезоне Гарри Кейн забил 61 гол за «Баварию», набрав лучшую форму в карьере. На чемпионате мира, проходящем в Северной Америке, он также демонстрирует свою результативность. В четвертьфинале сборная Англии встретится с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом, и ожидается, что дуэль двух бомбардиров станет украшением турнира.

Если Кейн в качестве капитана приведет Англию к первому крупному трофею с 1966 года, его претензии на звание величайшего футболиста значительно укрепятся. Пока же он остается звездой, занимающей место в «золотом фонде» английского футбола наряду с Уэйном Руни, Дэвидом Бекхэмом и другими легендами.