Является ли Гарри Кейн лучшим в истории Англии? Стэн Коллимор высказался о «синдроме недавнего времени»
Вопрос о том, заслуживает ли капитан сборной Англии Гарри Кейн статуса величайшего футболиста (ГОАТ) в истории своей страны, вызывает жаркие споры в футбольном сообществе. Несмотря на то что Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной, многие эксперты не спешат признавать его безоговорочным лидером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Бывший нападающий Стэн Коллимор в интервью изданию Goal.com прокомментировал эти дискуссии. По его мнению, при оценке представителей нынешнего поколения наблюдается «синдром недавнего времени» (рекенкй биас) — склонность придавать чрезмерное значение событиям недавнего прошлого. Хотя Коллимор включает Кейна в число легенд английского футбола, он считает, что ставить его выше таких великих игроков, как Бобби Мур или Бобби Чарльтон, пока преждевременно.
Разница между историческими результатами и современным футболомГарри Кейн на данный момент забил 85 голов за сборную и близок к тому, чтобы побить рекорд Питера Шилтона по количеству матчей (125). Однако Коллимор привел в пример результаты звезд прошлого, в частности Джимми Гривза. Гривз забил 44 гола в 57 матчах, и не стоит забывать, что в те времена не было Лиги наций или такого количества отборочных матчей.
«Мы можем поставить Кейна в один ряд с такими великими форвардами, как Гари Линекер, Нэт Лофтхаус, Джимми Гривз и Джефф Херст. Но их не обязательно сравнивать между собой, нужно просто ценить вклад каждого в свою эпоху», — говорит Коллимор. По его словам, если футболист не находится на уровне Лионелья Месси, Диего Марадоны или Пеле, называть его безоговорочно величайшим всегда будет субъективно.
Значение победы на чемпионате мираВ прошлом сезоне Гарри Кейн забил 61 гол за «Баварию», набрав лучшую форму в карьере. На чемпионате мира, проходящем в Северной Америке, он также демонстрирует свою результативность. В четвертьфинале сборная Англии встретится с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом, и ожидается, что дуэль двух бомбардиров станет украшением турнира.
Если Кейн в качестве капитана приведет Англию к первому крупному трофею с 1966 года, его претензии на звание величайшего футболиста значительно укрепятся. Пока же он остается звездой, занимающей место в «золотом фонде» английского футбола наряду с Уэйном Руни, Дэвидом Бекхэмом и другими легендами.
- Гарри Кейн — абсолютный рекордсмен сборной с 85 голами;
- Рекорд Питера Шилтона в 125 матчей близок к обновлению;
- В четвертьфинале чемпионата мира предстоит встреча с Эрлингом Холандом.
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