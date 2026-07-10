Meta построит в Канаде крупный центр искусственного интеллекта стоимостью 10 миллиардов долларов

Американский технологический гигант Meta объявил о строительстве в канадской провинции Альберта огромного центра обработки данных (дата-центра) стоимостью 10 миллиардов долларов. Этот проект является крупнейшей инвестицией компании за пределами США и, как ожидается, откроет новую эру в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) в глобальном масштабе. Благодаря своим размерам и технологической мощности этот комплекс станет одним из самых мощных вычислительных объектов в мире. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новый комплекс, который расположится в округе Стерджен, займет площадь около 270 тысяч квадратных метров — это эквивалентно территории почти 33 футбольных полей. Данный объект станет 33-м дата-центром Meta по всему миру. По данным иксбт.ком, мощность проекта составит 1 ГВ, что равносильно потреблению энергии 750 тысячами домохозяйств. Такая колоссальная мощность будет направлена на удовлетворение растущих потребностей компании в обучении и обработке алгоритмов искусственного интеллекта.

Энергетическая независимость и технологические инновации

В рамках проекта Meta планирует построить собственную газовую электростанцию мощностью 932 МВ. Эта станция будет подключена к энергосистеме провинции Альберта и обеспечит стабильную работу центра. Компания взяла на себя все расходы по модернизации инфраструктуры передачи электроэнергии, предварительно согласовав все процессы с местными энергетическими операторами. Это позволит избежать избыточной нагрузки на общую энергосистему региона.

Вопрос защиты окружающей среды также не остался без внимания. Для охлаждения серверов будет использоваться жидкостная система с замкнутым контуром. Эта технология не требует потребления воды при штатной эксплуатации, что позволяет экономить водные ресурсы региона. Meta также заявила, что берет на себя все финансовые обязательства, связанные с водоснабжением и очисткой сточных вод.

Экономическая эффективность и новые рабочие места

Ожидается, что в процессе строительства будет создано около 3 тысяч рабочих мест. После полного ввода комплекса в эксплуатацию более 300 высококвалифицированных технических специалистов будут обеспечены постоянной работой. По оценкам правительства Альберты, этот дата-центр будет приносить местной экономике около 250 миллионов канадских долларов ежегодно в виде налогов и других отчислений.

Вице-президент Meta Гэри Демази назвал эту инвестицию символом доверия компании к инфраструктуре Канады. Он подчеркнул, что новый центр станет неотъемлемой частью глобальной сети Meta и укрепит позиции компании в конкуренции с ChatGPT и другими современными системами AI. Несомненно, этот проект сделает Канаду одной из важнейших точек на мировой карте искусственного интеллекта.