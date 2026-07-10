Хаби Алонсо возглавил Челси: Новая эра и большие обещания

Лондонский клуб Челси официально вступил в новую эру. После того как известный испанский специалист Хаби Алонсо приступил к работе в качестве главного тренера на стадионе Стэмфорд Бридж, он не скрывал своего восхищения огромным потенциалом команды. 44-летний тренер обратился к болельщикам, уставшим от многолетнего кризиса, и пообещал возродить в команде культуру победителей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Алонсо, приглашенный руководством БлуеКо для управления долгосрочным проектом, подписал с Челси четырехлетний контракт. Для лондонского клуба, который по итогам сезона 2025-26 занял 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и остался без еврокубков, это назначение рассматривается как искра новой надежды. Тренер уже начал тренировочные сборы с основным составом команды на базе в Кобхэме.

Труд и новая культура

В своем первом официальном выступлении Хаби Алонсо подчеркнул, что дисциплина и трудолюбие в команде стоят на первом месте. По мнению специалиста, добившегося больших успехов с Реал Мадридом и Байером, для достижения успеха каждый футболист должен полностью отдаваться команде. «Нельзя ничего жалеть, всё должно быть ради команды. Упорный труд — это обязанность. Мы должны создать новую культуру, и этот процесс будет продолжаться каждый день в Кобхэме», — сказал Алонсо.

Испанский специалист высоко оценивает состав команды и возможности её игроков. Его цель — не просто побеждать, но и привить привлекательный стиль футбола, который будет радовать болельщиков. Алонсо отметил, что работа в одном из сильнейших клубов мира — это для него большая честь и ответственность.

Восстановление связи с болельщиками

В последние годы отношения между руководством клуба и болельщиками заметно охладели. Хаби Алонсо хорошо понимает эту проблему и намерен изменить атмосферу на стадионе. По его словам, без эмоциональной связи между командой на поле и болельщиками на трибунах невозможно добиться долгосрочного успеха.

«Я знаю, какой энергией обладает Стэмфорд Бридж. Мы должны восстановить эту силу и связь между всеми звеньями. Мое послание болельщикам таково: если мы будем вместе и сможем создать эту мощь, хорошие дни обязательно наступят. Эта энергия должна исходить от нас, и вместе мы совершим великие дела в ближайшие годы», — добавил тренер.

Согласно информации иксбт.ком, с приходом Алонсо ожидаются серьезные изменения в составе. Тренер намерен эффективно использовать предсезонную подготовку, чтобы отобрать исполнителей, соответствующих его тактическим взглядам. Болельщики Челси с нетерпением ждут возможности снова увидеть свою команду на вершине Лиги чемпионов и Английской Премьер-лиги.