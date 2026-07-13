Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

·25·Узбекистан
Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

Ожидается, что сообщение между Ташкентом и Бекабадом станет значительно комфортнее. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в город Бекабад на новом электропоезде, ознакомившись с проделанной на этом направлении работой и новой транспортной услугой.

Президент прибыл в Бекабад на новом электропоезде

Глава государства совершил поездку из Ташкента в город Бекабад на новом электропоезде. На железнодорожном вокзале Бекабада президенту предоставили информацию о проделанной на данном маршруте работе, возможностях нового сообщения и созданных для пассажиров условиях.

Данный проект реализован в рамках исполнения постановления президента от 27 декабря 2025 года «О мерах по повышению показателей пассажирских перевозок на местных направлениях железнодорожного транспорта до 2030 года».

Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать железнодорожный транспорт на местных направлениях более удобным, быстрым и современным.

Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

Шестивагонный поезд на маршруте протяженностью 192 километра

Протяженность железнодорожного маршрута «Ташкент – Бекабад» составляет 192 километра. На этом направлении курсирует современный электропоезд, состоящий из шести вагонов.

Поезд рассчитан на 586 пассажиров. Он способен развивать скорость до 120 километров в час.

Показатель

Данные

Маршрут

Ташкент – Бекабад

Расстояние

192 километра

Количество вагонов

6

Пассажировместимость

586 человек

Максимальная скорость

до 120 км/ч

Эти цифры — не просто очередная транспортная новость. Речь идет о времени, комфорте и стабильном передвижении для тысяч граждан, которые ежедневно ездят между двумя городами на работу, учебу или по другим делам.

Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

Какие условия созданы для пассажиров?

Новый электропоезд оснащен в соответствии с современными требованиями. Особое внимание уделено комфорту пассажиров в вагонах.

В поезде имеются системы кондиционирования и отопления, мягкие кресла, точки для зарядки USB, сеть Wi-Fi, электронные информационные табло и системы видеонаблюдения.

Также организованы специальные подъемники для лиц с инвалидностью и отдельные места для велосипедов.

То есть, это не просто новость о том, что «запустили новый поезд». Меняется формат: пассажир в пути может зарядить телефон, воспользоваться интернетом, увидеть информацию на табло и провести время в дороге относительно спокойно. Базовые удобства, необходимые в современном транспорте, становятся не «бонусом», а «стандартом».

Для кого это станет наибольшим облегчением?

Новое сообщение имеет важное значение, особенно для граждан, которые ежедневно перемещаются между Ташкентом и Бекабадом по работе или учебе.

На таких маршрутах стабильность транспорта играет огромную роль. На фоне проблем с пробками на автодорогах, дорожными расходами и потерей времени, электропоезд может стать более удобной альтернативой для многих.

Это принесет ощутимое облегчение, особенно студентам, рабочим, предпринимателям и семьям, которые каждый день ездят между двумя регионами.

Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

Экологически чистый транспорт, снижающий нагрузку на дороги

Ожидается, что запуск нового электропоезда также послужит снижению транспортной нагрузки на автомобильные дороги.

Вместе с тем, увеличение доли электротранспорта важно и с экологической точки зрения. Ведь перевозка большего числа пассажиров по железной дороге снижает давление на личные автомобили и другие транспортные средства.

Это также может изменить культуру передвижения между городами: меньше пробок, меньше усталости, более точный график и комфортное перемещение.

Президент дал поручения ответственным лицам

В ходе визита глава государства дал соответствующие поручения ответственным лицам по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры, улучшению условий для пассажиров и электрификации железнодорожных сетей.

Также особое внимание было уделено вопросам благоустройства вокзалов и прилегающих к ним территорий, повышению качества обслуживания и эффективной организации пассажиропотока.

Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест

Это показывает, что новый электропоезд не ограничится только одним направлением, и в будущем местные железнодорожные перевозки могут поэтапно обновляться.

Новый этап в сообщении Ташкент–Бекабад

Запуск нового электропоезда между Ташкентом и Бекабадом стал очередным важным шагом для транспортной системы. Теперь главная задача — обеспечить постоянную, комфортную и качественную работу этой услуги.

Если рейсы будут организованы стабильно, это направление может открыть новые возможности не только для жителей Бекабада, но и для других регионов Ташкентской области.

Как вы считаете, на какие еще направления следует запустить такие современные электропоезда?

Шавкат МирзиёевТошкентБекобод
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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