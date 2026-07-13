Страшный пожар в популярном пабе Бангкока: не менее 27 погибших

В столице Таиланда, городе Бангкок, произошла ужасная трагедия в ночном клубе, который считается одним из популярных мест отдыха среди местных жителей. Из-за сильного пламени и густого дыма десятки людей погибли и получили тяжелые травмы. Zamin.уз представляет последние данные и ужасающие подробности с места происшествия.

Статистика пострадавших и погибших

Трагедия произошла в ночное время 13 июля в пабе под названием Ронг Бир На Лат Фрао, расположенном недалеко от знаменитого рынка Чатучак в Бангкоке. Согласно официальным данным, число погибших и пострадавших выглядит следующим образом:

Ситуация Показатели Количество погибших Не менее 27 человек Госпитализировано 63 человека Пациенты в тяжелом состоянии 22 человека

Звук взрыва и густой дым: как начался пожар?

Точное количество людей, находившихся внутри здания во время пожара, пока неизвестно, однако заведение было рассчитано на прием более 300 посетителей. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как люди в сильной панике пытаются спастись, а из дверей вырывается страшное пламя.

Один из музыкантов, выступавших в пабе, так описывает первые секунды происшествия:

«Я увидел, что из автоматического выключателя рядом со сценой идет дым. Вскоре во всем здании погас свет, после чего раздался звук, похожий на мощный взрыв, и за считанные секунды помещение заполнилось густым дымом».

Были ли заблокированы пути эвакуации?

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт отметил, что огонь распространялся очень быстро и за короткое время достиг потолка. По результатам предварительной экспертизы, большинство людей погибли не от ожогов, а в результате отравления дымом.

Главным аспектом, вызывающим подозрения у следователей, стало то, что некоторые тела были найдены прямо перед выходом из здания. Несмотря на наличие четырех аварийных выходов, люди не смогли спастись. Это указывает на то, что пути эвакуации могли быть заблокированы какими-либо препятствиями.

Начато расследование

В настоящее время местная полиция и спасательные службы продолжают следственные действия на месте происшествия. Специалисты проверяют версию о том, что причиной трагедии могла стать неисправность электрической системы или несоблюдение требований пожарной безопасности руководством заведения.