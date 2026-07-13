Аномальная жара в Европе привела к ужасающим последствиям

·74·Мир
Аномальная жара в Европе привела к ужасающим последствиям

Сильная волна жары, охватившая европейский континент в конце июня, стала причиной более 10 тысяч дополнительных смертей. Об этом сообщило информационное агентство дпа, ссылаясь на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЭКДК) и программы ЭуроМОМО (Европейский мониторинг смертности), работающей при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Zamin.уз представляет тревожные цифры, вызванные климатической аномалией, и статистику наиболее пострадавших стран.

Главная мишень жары — население старше 65 лет

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство смертей, связанных с жарой, приходится на пожилых людей. По расчетам, более 9 тысяч жертв составили именно представители населения старше 65 лет.

Специалисты подчеркивают, что экстремально высокая температура оказывает следующее негативное воздействие на организм человека:

  • Вызывает не только прямой тепловой удар;

  • Но и резко обостряет сердечно-сосудистые, респираторные и другие хронические заболевания.

По этой причине пожилые люди считаются основной группой риска, наиболее подверженной воздействию жаркой погоды.

Дополнительные случаи смертности в разрезе стран и городов

Специалисты ЭуроМОМО проанализировали данные национальной статистики 27 стран Европы. В последнюю неделю июня наибольший уровень избыточной смертности наблюдался в основном во Франции и Бельгии. Другие отдельные исследования раскрыли следующие конкретные цифры:

Регион / Страна / Город

Количество жертв

Важные детали и источник исследования

Германия

~5 100 человек

Данные Института Роберта Коха (РКИ). Из них 4 310 человек скончались именно в самую жаркую неделю с 22 по 28 июня. Более 80 процентов умерших — люди старше 75 лет.

Великобритания (Англия и Уэльс)

~2 700 человек

Рассчитано учеными Имперского колледжа, Метеорологической службы и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

12 крупных городов Европы

~2 300 человек

Анализ вышеуказанного научного сообщества. Наибольшее число смертей зафиксировано в итальянском Милане, столице Франции Париже и испанской Барселоне.

Демографический аспект и тревожный вывод ученых

В ходе исследований выяснилось, что смертность, связанная с жарой, чаще встречалась среди женщин, чем среди мужчин. Однако ученые объясняют это не особенностями женского организма, а тем, что в старших возрастных категориях (среди пожилых) общая численность женщин естественным образом выше, чем мужчин.

Специалисты предупреждают: В результате изменения климата экстремальные волны жары в Европе повторяются все чаще. По этой причине необходимо безотлагательно усилить профилактические меры по защите населения, особенно пожилых людей.

ФранцияБельгияГерманияБутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиРоберт Кох институти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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