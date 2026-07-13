Уимблдон–2026: Янник Синнер сохранил чемпионский титул

·23·Спорт
Уимблдон–2026: Янник Синнер сохранил чемпионский титул

В Лондоне завершился один из самых престижных теннисных турниров года — Уимблдон–2026. В решающем матче среди мужчин разыгралась настоящая теннисная драма. Противостояние первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, и немца Александра Зверева приковало к кортам внимание миллионов болельщиков. Zamin.уз представляет подробности этого исторического финала.

Травма колена и брейки, решившие судьбу финала

Матч, состоявшийся 12 июля, продлился четыре сета и начался в крайне напряженном ключе. В первых двух сетах оба теннисиста действовали очень уверенно:

  • 1-й сет: В решающем тай-брейке преимущество захватил Зверев.

  • 2-й сет: В аналогичной ситуации на этот раз успеха добился Синнер, восстановив равновесие.

  • 3-й сет (Переломный момент): В середине сета Александр Зверев неожиданно поскользнулся на травяном покрытии и повредил колено. После этого он уступил важный гейм, позволив сопернику сделать брейк. В результате сет завершился со счетом 3:6 в пользу Синнера.

  • 4-й сет: В четвертом сете итальянский теннисист также совершил решающий брейк, выиграл со счетом 6:4 и оформил итоговую победу.

Янник Синнер — король Уимблдона второй год подряд!

Итальянский феномен завоевал пятый титул «Большого шлема» в своей карьере и второй год подряд доказал, что ему нет равных в Лондоне. Синнер крайне хладнокровен в финалах крупных турниров — за всю карьеру он проиграл лишь дважды в решающих матчах.

После этой встречи счет личных встреч Синнера и Зверева на турнирах «Большого шлема» стал 4:2 в пользу итальянца. Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 года Синнер также победил Зверева.

Александр Зверев: «Проклятие» финалов и исторический рекорд

Для 29-летнего Александра Зверева это поражение стало четвертым в финалах «Большого шлема». Он выходил в финал 5 раз, но в 4 из них уступил.

История финалов «Большого шлема» с участием Зверева:

Турнир

Соперник

Результат

УС Опен–2020

Доминик Тим

Поражение

Ролан Гаррос–2024

Карлос Алькарас

Поражение

Ролан Гаррос–2026 (Июнь)

Парижский финал

Победа (Чемпион)

Уимблдон–2026

Янник Синнер

Поражение

Тем не менее, Зверев вписал свое имя золотыми буквами в историю немецкого тенниса. Он является единственным теннисистом в истории Германии, который выходил в финалы всех четырех турниров «Большого шлема». Напомним, что в июне этого года он выиграл «Ролан Гаррос», став первым теннисистом за последние 30 лет, принесшим Германии этот титул (до него это удавалось Борису Беккеру в 1996 году).

В настоящее время Зверев сохраняет 3-ю строчку в мировом рейтинге, однако по итогам Уимблдона в обновленном временном рейтинге он поднялся на 2-е место.

Чешское дерби: новая чемпионка среди женщин!

Финал Уимблдона–2026 среди женщин также завершился неожиданным результатом. В напряженном противостоянии двух соотечественниц чешка Линда Носкова победила Каролину Мухову, завоевав первый в своей карьере титул чемпионки Уимблдона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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