На пороге новой войны в Ормузском проливе: США нанесли авиаудары по Ирану

·44·Мир
На пороге новой войны в Ормузском проливе: США нанесли авиаудары по Ирану

Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке достигла своего пика. Центральное командование США (КЭНТКОМ) официально объявило о нанесении новых авиаударов по объектам на территории Ирана вблизи Ормузского пролива. Вашингтон заявляет, что эта операция была проведена с целью ограничить возможности Ирана угрожать гражданским и торговым судам.

После этого крупного военного столкновения обстановка в регионе резко обострилась. Zamin.уз представляет самые горячие подробности событий.

Мощные взрывы и жертвы в иранских городах

По данным КЭНТКОМ, очередные авиаудары были нанесены по прямому указанию президента США Дональда Трампа. Удары направлены на обеспечение безопасности судов, свободно перемещающихся через Ормузский пролив.

Согласно сообщению государственного телевидения Ирана (ИРИБ), мощные взрывы произошли в следующих районах:

  • западная часть портового города Бендер-Аббас;

  • окрестности города Сирик;

  • остров Кешм и прилегающий к проливу город Джаск.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в результате атаки США на острове Кешм погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.

Угроза закрытия пролива: мировая торговля нефтью под угрозой

После конфликта КСИР выступил с заявлением, которое может нанести удар по мировой экономике. Согласно ему, Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировой торговли нефтью, «останется закрытым до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в дела региона».

Однако американская сторона немедленно опровергла это утверждение. КЭНТКОМ и президент Дональд Трамп подчеркнули, что пролив не находится под контролем Ирана и международное судоходство продолжается в обычном режиме.

Ответные удары Ирана по объектам США в соседних странах

12 июля американские военные нанесли удары по почти 140 военным объектам на территории Ирана (включая склады ракет и дронов). Это стало ответом США на атаку Ирана на контейнеровоз ГФС Galaxy.

В ответ Тегеран также не остался в стороне. Иран объявил о нанесении ракетных ударов по целям, используемым военными США в Катаре, Омане и Иордании. Основные объекты, подвергшиеся атаке:

  1. Авиабаза «Аль-Удейд» в Катаре

  2. Объекты в порту «Дукм» в Омане

Также Тегеран утверждает, что в Ормузском проливе было выведено из строя еще одно судно.

Перемирие нарушено: Трамп аннулировал соглашение

На самом деле, 17 июня текущего года между США и Ираном было подписано соглашение о мире и безопасной навигации. Однако с 25 июня ситуация вновь обострилась. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

На недавнем саммите НАТО президент США Дональд Трамп объявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном фактически утратил свою силу, а нефтяные санкции против Ирана восстановлены. Закрытые переговоры, состоявшиеся 11 июля, завершились безрезультатно.

Краткая хронология конфликта:

Дата

Развитие событий

Результат / Статус

17 июня

Подписано перемирие между США и Ираном

Цель — восстановление безопасности

25 июня

Начались атаки Ирана на торговые суда

Условия перемирия нарушены

8 июля

Дональд Трамп восстановил санкции

Соглашение утратило силу

12 июля

США нанесли удар по 140 объектам Ирана

Склады ракет и дронов уничтожены

Новое заявление

Иран нанес удары по базам США в Катаре и Омане

Угрозы закрытия пролива

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Индии объявлен однодневный национальный траурВ Индии объявлен однодневный национальный траурСегодня, 11:09Страшный пожар в популярном пабе Бангкока: не менее 27 погибшихСтрашный пожар в популярном пабе Бангкока: не менее 27 погибшихСегодня, 11:02Аномальная жара в Европе привела к ужасающим последствиямАномальная жара в Европе привела к ужасающим последствиямСегодня, 10:58Отец в поезде, а маленькая девочка осталась одна на перронеОтец в поезде, а маленькая девочка осталась одна на перронеСегодня, 10:11Хаменеи предупредил США и Израиль новым заявлениемХаменеи предупредил США и Израиль новым заявлениемСегодня, 08:55Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?Сегодня, 08:43
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью