На пороге новой войны в Ормузском проливе: США нанесли авиаудары по Ирану

Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке достигла своего пика. Центральное командование США (КЭНТКОМ) официально объявило о нанесении новых авиаударов по объектам на территории Ирана вблизи Ормузского пролива. Вашингтон заявляет, что эта операция была проведена с целью ограничить возможности Ирана угрожать гражданским и торговым судам.

После этого крупного военного столкновения обстановка в регионе резко обострилась. Zamin.уз представляет самые горячие подробности событий.

Мощные взрывы и жертвы в иранских городах

По данным КЭНТКОМ, очередные авиаудары были нанесены по прямому указанию президента США Дональда Трампа. Удары направлены на обеспечение безопасности судов, свободно перемещающихся через Ормузский пролив.

Согласно сообщению государственного телевидения Ирана (ИРИБ), мощные взрывы произошли в следующих районах:

западная часть портового города Бендер-Аббас;

окрестности города Сирик;

остров Кешм и прилегающий к проливу город Джаск.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в результате атаки США на острове Кешм погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.

Угроза закрытия пролива: мировая торговля нефтью под угрозой

После конфликта КСИР выступил с заявлением, которое может нанести удар по мировой экономике. Согласно ему, Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировой торговли нефтью, «останется закрытым до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в дела региона».

Однако американская сторона немедленно опровергла это утверждение. КЭНТКОМ и президент Дональд Трамп подчеркнули, что пролив не находится под контролем Ирана и международное судоходство продолжается в обычном режиме.

Ответные удары Ирана по объектам США в соседних странах

12 июля американские военные нанесли удары по почти 140 военным объектам на территории Ирана (включая склады ракет и дронов). Это стало ответом США на атаку Ирана на контейнеровоз ГФС Galaxy.

В ответ Тегеран также не остался в стороне. Иран объявил о нанесении ракетных ударов по целям, используемым военными США в Катаре, Омане и Иордании. Основные объекты, подвергшиеся атаке:

Авиабаза «Аль-Удейд» в Катаре Объекты в порту «Дукм» в Омане

Также Тегеран утверждает, что в Ормузском проливе было выведено из строя еще одно судно.

Перемирие нарушено: Трамп аннулировал соглашение

На самом деле, 17 июня текущего года между США и Ираном было подписано соглашение о мире и безопасной навигации. Однако с 25 июня ситуация вновь обострилась. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

На недавнем саммите НАТО президент США Дональд Трамп объявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном фактически утратил свою силу, а нефтяные санкции против Ирана восстановлены. Закрытые переговоры, состоявшиеся 11 июля, завершились безрезультатно.

Краткая хронология конфликта: