В Узбекистане энергетическая система переведена на усиленный режим работы

В связи с резким ростом спроса на электроэнергию в дни аномальной летней жары энергетическая система Узбекистана переводится на чрезвычайно усиленный режим работы. Об этом было объявлено на расширенном заседании Республиканского штаба, состоявшемся в Министерстве энергетики.

На мероприятии, в котором приняли участие представители Генеральной прокуратуры, МЧС, хокимиятов областей и города Ташкента, а также руководители отраслевых предприятий, были определены жесткие меры по обеспечению потребителей бесперебойной энергией. Zamin.uz представляет самые важные подробности заседания.

Рекордная нагрузка: что показывают прогнозы?

По расчетам специалистов, в результате ожидаемой в ближайшие дни жаркой погоды потребление энергии в стране может достичь исторических показателей:

Суточное потребление электроэнергии: 280 миллионов кВт·ч;

Максимальная нагрузка: 13–13,3 гигаватт (ГВт).

Для прохождения этой ситуации без потерь все энергетические объекты переведены на круглосуточный режим работы. Повышена готовность аварийных бригад, а плановые ремонтные работы максимально ускоряются.

Руководители, допустившие недостатки, освобождены от должностей

На заседании в крайне критическом ключе обсуждались неисправности, наблюдавшиеся на некоторых подстанциях в Ташкенте, и последовавшие за ними системные отключения электроэнергии в жилых домах.

Строгая мера: За серьезные упущения и халатность была определена персональная ответственность некоторых должностных лиц, ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей. Остальные руководители системы получили последнее строгое предупреждение по поводу исполнения ранее данных поручений.

Меры безопасности: в жару погрузочные работы с газом будут приостановлены

В условиях ожидаемых высоких температур для обеспечения промышленной и пожарной безопасности вводятся отдельные ограничения. В частности, в часы пиковой температуры воздуха для снижения риска пожаров и взрывов временно приостанавливаются погрузочно-разгрузочные работы со сжиженным газом. Требования безопасности также резко ужесточаются на инфраструктуре бензина и дизельного топлива.

Для контроля за соблюдением данных правил МЧС, Генеральная прокуратура, «Узэнергоинспекция» и Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности совместно проводят усиленные рейды по всей республике.

Оперативная связь с населением и борьба с коррупцией

В завершение заседания должностным лицам системы было поручено рассматривать обращения потребителей в считанные секунды, а в случае возникновения аварийных ситуаций — своевременно и прозрачно информировать население. Также было особо подчеркнуто, что бескомпромиссная борьба с коррупцией в системе будет продолжена.