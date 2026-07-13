Мохамед Салах отправится в Турцию? Появился вариант с «Бешикташем»

·33·Спорт
Мохамед Салах отправится в Турцию? Появился вариант с «Бешикташем»

Вокруг будущего Мохамеда Салаха после ухода из «Ливерпуля» возникла новая интрига. Согласно сообщениям, египетская звезда может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, и его имя связывают со стамбульским клубом «Бешикташ».

Появилось новое направление для Салаха

По информации журналиста Кайи Темеля, 34-летний Мохамед Салах может перейти в состав «Бешикташа».

В настоящее время агент футболиста находится в Турции, и ожидается, что он проведет переговоры по поводу потенциального трансфера.

На данный момент этот трансфер официально не подтвержден. Однако приближение Салаха к статусу свободного агента и завершение его долгого этапа в «Ливерпуле» еще больше подогревают интерес к его персоне.

Каким будет этот трансфер для «Бешикташа»?

Если «Бешикташ» сможет заполучить Салаха, это может стать одной из самых громких сделок в турецком футболе.

Салах — это не просто звезда, нужная для громкого имени. Это футболист, который до сих пор способен привнести в атаку скорость, опыт, индивидуальное мастерство и дух больших матчей.

Такой трансфер может дать «Бешикташу» мощный импульс не только на поле, но и в плане маркетинга, внимания болельщиков и международного имиджа.

Эра в «Ливерпуле» завершена

К сведению, Салах покинул «Ливерпуль» после завершения сезона 2025/2026.

В прошлом сезоне он провел в составе мерсисайдцев 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Эти цифры могут показаться ниже по сравнению с его предыдущими суперсезонами. Но для 34-летнего футболиста двузначные показатели по голам и ассистам — это все еще серьезный уровень. Проще говоря, можно сказать, что «режим снизился», но говорить, что «игра окончена», еще рано.

Почему именно Турция?

Турецкая Суперлига в последние годы активно работает над привлечением больших имен. Стамбульские клубы пытаются добиться как результатов, так и глобального внимания с помощью опытных звезд.

Приход такого футболиста, как Салах, принесет лиге интерес совершенно иного уровня.

Здесь главный вопрос будет заключаться в финансовых условиях, спортивных амбициях футболиста и выборе проекта на следующем этапе карьеры.

Решение Салаха интересует всех

За время своей карьеры в «Ливерпуле» Мохамед Салах стал легендой клуба. Теперь же большой вопрос заключается в том, где он откроет новую страницу своей карьеры.

Вариант с «Бешикташем» пока не является официальным трансфером, но сама эта новость уже вызвала жаркие дискуссии на футбольном рынке.

Теперь главный вопрос в том: примет ли Салах еще один большой вызов в европейском футболе или выберет другой путь для следующего этапа своей карьеры?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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