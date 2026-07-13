В Индии объявлен однодневный национальный траур

Правительство Индии объявило 13 июля днем национального траура в связи с кончиной отца эмира Катара, бывшего правителя страны шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно официальному решению, в день траура на всех государственных зданиях страны будет приспущен государственный флаг Индии. Также отменены все запланированные на этот день официальные развлекательные мероприятия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования, назвав покойного близким другом Индии и дальновидным лидером. Он особо отметил заслуги шейха Хамада бин Халифы Аль Тани в развитии региона и укреплении отношений между двумя странами.

Ранее канцелярия эмира Катара сообщила, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. Он правил Катаром с 1995 по 2013 год, а в июне 2013 года добровольно передал престол своему сыну — действующему эмиру шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. После этого он официально получил титул «Отец-эмир».