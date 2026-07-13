13–17 июля температура может подняться до 48 градусов

В Узбекистане с 13 по 17 июля ожидается аномально жаркая погода. Согласно прогнозам, в отдельные дни недели температура может подняться до 46–48 градусов.

Сегодня, 13 июля, в регионах республики воздух прогреется до 38–43 градусов. В северных, южных и пустынных районах температура может достичь 44–45 градусов.

В течение недели зной на равнинных и пустынных территориях может усилиться. Ожидается, что в Ташкенте и Ферганской долине самые жаркие дни придутся на пятницу и субботу.

В Каракалпакстане принимаются меры предосторожности. В городе Нукусе и еще 8 районах с 13 по 18 июля временно закрываются дошкольные образовательные организации. Это решение было принято на основе рекомендаций СЭС в целях безопасности детей.

Специалисты рекомендуют в такую погоду не находиться долго на улице в жаркое время суток, пить больше воды, а также беречь детей и пожилых людей.

В жаркие дни кондиционеры и охлаждающее оборудование используются интенсивнее. В связи с этим потребление электроэнергии возрастает, и существует вероятность превышения лимита в 200 кВт.