В США узбекистанского водителя обвиняют в гибели футболиста...

В США 42-летний водитель грузовика из Узбекистана Бехзод Асроров столкнулся с серьезными обвинениями после смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате трагедии погиб 21-летний вратарь футбольной команды Массачусетского университета.

По утверждению следователей, после аварии водитель пытался скрыть данные о движении грузовика. Это дело также вызвало новые споры в США относительно знания языка иностранными водителями и требований безопасности.

Как произошла авария?

Согласно материалам следствия, грузовик под управлением Бехзода Асророва столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился спортсмен.

После удара грузовик выехал на встречную полосу движения, что привело к столкновениям с участием еще нескольких транспортных средств.

В результате инцидента 21-летний вратарь футбольной команды Массачусетского университета скончался от полученных травм.

Полиция использовала онлайн-переводчик

Сообщается, что Асроров прибыл в США в 2024 году по грин-карте. Поскольку он не владел английским языком, сотрудники полиции общались с ним с помощью онлайн-переводчика.

Именно этот факт впоследствии усилил дискуссии в США о требованиях к знанию языка для водителей грузовиков.

Какие доказательства приводят следователи?

По данным правоохранительных органов, после аварии водитель мог попытаться уничтожить или скрыть некоторые улики.

В ходе следствия были зафиксированы следующие обстоятельства:

видеорегистратор в грузовике был отключен;

три мобильных телефона были повреждены;

устройство, фиксирующее рабочее время и движение водителя, было выведено из строя.

Следователи полагают, что эти действия были предприняты с целью сокрытия информации о движении грузовика перед аварией.

Какие обвинения предъявлены?

Бехзоду Асророву предъявлены обвинения, связанные с непредумышленным убийством и фальсификацией доказательств.

На данный момент его вина не подтверждена судом окончательно. Расследование и судебные процессы по делу продолжаются.

Трагедия переросла в политическую дискуссию

Инцидент вызвал большой резонанс в американском обществе. Министр транспорта США призвал ввести ограничения на работу водителей грузовиков, не владеющих английским языком в достаточной степени.

Ожидается, что теперь это дело станет поводом для важных дискуссий не только об ответственности конкретного человека, но и о требованиях к языковой подготовке и квалификации водителей коммерческого транспорта в США.